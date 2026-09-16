الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد الشناوي وطاهر

أعلن الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وأضاف جاب الله أن محمد الشناوي، تعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة اليسرى، أثناء مران اليوم الذي أقيم على ملعب التتش، ويخضع لبرنامج تأهيل وعلاج طبيعي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن طاهر محمد طاهر، أصيب خلال مباراة أبوقير للأسمدة التي أقيمت مساء أمس، بكدمة شديدة وجزع بأربطة المرفق الأيسر، ويواصل العلاج والتأهيل.

حقق الأهلي فوزا مستحقا علي أبوقير للأسمدة بثنائية نظيف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام أبوقير للأسمدة

1 الأهلي — 13 نقطة

2 سيراميكا كليوباترا — 12 نقطة

3 بيراميدز — 12 نقطة

4 الزمالك — 10 نقاط

5 مودرن سبورت — 10 نقاط

6 الاتحاد السكندري — 10 نقاط

7 المقاولون العرب — 7 نقاط

8 طلائع الجيش — 7 نقاط

9 القناة — 6 نقاط

10 المصري — 6 نقاط

11 البنك الأهلي — 6 نقاط

12 وادي دجلة — 5 نقاط

13 م. السويس بتروجت — 4 نقاط

14 الشرقية إنبي — 4 نقاط

15 زد — 4 نقاط

16 سموحة — 4 نقاط

17 أبو قير للأسمدة — 3 نقاط

18 الجونة — نقطتان

19 بترول أسيوط — نقطتان

20 غزل المحلة — نقطة واحدة