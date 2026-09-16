شروط خاصة في صفقة الرحيل.. كيف يتحرك الزمالك لمنع انتقال بيزيرا إلى الأهلي؟

يتحرك نادي الزمالك في أكثر من اتجاه لحسم ملف البرازيلي خوان بيزيرا الذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى شباب الأهلي الإماراتي بعدما وصلت المفاوضات بين الأطراف إلى مراحل متقدمة وسط رغبة واضحة من النادي الأبيض في إنهاء الأزمة والاستفادة ماليًا من الصفقة مع تأمين موقفه من أي تطورات قد تحدث مستقبلًا.

ولا يقتصر تحرك الزمالك في ملف بيزيرا على الاتفاق بشأن المقابل المالي للصفقة وإنما يمتد إلى وضع شروط وبنود خاصة داخل عقد انتقال اللاعب في محاولة لتجنب سيناريو عودته إلى الدوري المصري من بوابة أحد المنافسين وعلى رأسهم الأهلي خاصة في ظل القيمة الفنية التي أظهرها الجناح البرازيلي خلال الفترة التي ارتدى فيها قميص الفريق الأبيض.

ورغم التقدم الكبير في المفاوضات بين الزمالك وشباب الأهلي فإن الصفقة لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الإتمام الرسمي والنهائي إذ ينتظر النادي الأبيض استكمال الإجراءات والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد قبل منح الموافقة النهائية على رحيل اللاعب.

بند يمنح الزمالك أولوية التحرك

ويتمسك الزمالك بوضع بند مهم في عقد انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي يتعلق بمستقبل اللاعب حال قرر النادي الإماراتي بيعه أو إعارته إلى أحد أندية الدوري المصري.

وبحسب ما تم طرحه في المفاوضات يرغب الزمالك في الحصول على حق الأولوية أو الرفض الأول حال وصول عرض مصري إلى شباب الأهلي للتعاقد مع اللاعب مستقبلًا بحيث يتم إخطار النادي الأبيض بالعرض ومنحه مهلة محددة لدراسة الأمر واتخاذ قراره.

وتستهدف هذه الخطوة منح الزمالك مساحة للتحرك إذا أصبح بيزيرا متاحًا للعودة إلى الدوري المصري خصوصًا إذا كان العرض من الأهلي بما يضمن عدم انتقال اللاعب مباشرة إلى أحد منافسي الزمالك دون أن يكون للنادي الأبيض موقف تعاقدي واضح تجاه الصفقة.

ولا يعني هذا البند بالضرورة أن الزمالك سيكون قادرًا على منع انتقال اللاعب إلى أي نادٍ مصري بشكل مطلق وإنما يمنحه أولوية في التعامل مع العرض وفق الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها في العقد وهو ما يمثل أحد التفاصيل التي يوليها النادي أهمية كبيرة قبل إغلاق الصفقة.

الزمالك يريد تأمين صفقة بيزيرا من البداية

وتأتي رغبة الزمالك في وضع هذا الشرط في ظل إدراك إدارة النادي أن قيمة بيزيرا الفنية قد تجعله هدفًا لأندية أخرى خلال السنوات المقبلة خاصة إذا نجح في تقديم مستويات قوية مع شباب الأهلي الإماراتي.

وكان اللاعب قد لفت الأنظار خلال تجربته مع الزمالك وهو ما جعل فكرة انتقاله مستقبلًا إلى أحد المنافسين داخل مصر مصدر قلق بالنسبة للنادي الأبيض الذي يسعى إلى الاستفادة من رحيله حاليًا دون أن يتحول الأمر بعد فترة إلى صفقة تصب في مصلحة منافس مباشر.

ولهذا تحاول إدارة الزمالك معالجة الملف من جذوره عبر تضمين عقد البيع مجموعة من الضوابط التي تحفظ حقوق النادي في المستقبل بدلًا من الاكتفاء بالحصول على المقابل المالي للانتقال الحالي.

7 ملايين دولار.. تفاصيل المقابل المالي

وفي الجانب المالي يتمسك الزمالك بالحصول على نحو 7 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن بيزيرا بواقع 6 ملايين دولار كمقابل أساسي إلى جانب مليون دولار كحوافز مرتبطة بمساهمات اللاعب ونتائجه مع شباب الأهلي.

كما يسعى الزمالك إلى الاحتفاظ بنسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا وهو بند يمنح النادي فرصة لتحقيق عائد مالي إضافي إذا قرر شباب الأهلي بيع بيزيرا إلى نادٍ آخر خلال السنوات المقبلة.

ويرغب النادي الأبيض كذلك في الحصول على الجزء الأكبر من المقابل المالي بصورة مباشرة مع وضع جدول زمني واضح لباقي الدفعات بما يضمن تحقيق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة من الصفقة خاصة في ظل رغبة الإدارة في إعادة ترتيب أوضاع الفريق واحتياجاته خلال الفترة المقبلة.

وبذلك فإن الزمالك يحاول تحقيق أكثر من مكسب من رحيل بيزيرا بداية من الحصول على قيمة مالية مناسبة مرورًا بالاحتفاظ بنسبة من إعادة البيع وصولًا إلى حماية موقفه حال ظهور اللاعب مرة أخرى على خريطة الانتقالات المصرية.

لماذا يخشى الزمالك عودة بيزيرا إلى الدوري المصري؟

يمثل احتمال عودة بيزيرا إلى الدوري المصري مستقبلًا أحد الملفات التي تشغل إدارة الزمالك خصوصًا أن اللاعب لا يزال صغير السن ويمتلك إمكانات فنية يمكن أن تجعله محل اهتمام أندية أخرى بعد تجربته الإماراتية.

وتزداد حساسية الأمر إذا كان النادي الراغب في ضمه هو الأهلي باعتباره المنافس التقليدي للزمالك وهو ما يجعل الإدارة البيضاء حريصة على عدم ترك مستقبل اللاعب مفتوحًا بصورة كاملة بعد رحيله.

ومن هنا جاء التفكير في بند الأولوية بحيث لا يجد الزمالك نفسه بعد فترة أمام لاعب سبق أن خرج من حساباته وانتقل إلى الخارج ثم عاد إلى الدوري المصري عبر الأهلي أو أي منافس آخر دون أن يكون للنادي أي مساحة للتدخل في الصفقة.