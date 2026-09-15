سامي الشيشيني: جماهير الزمالك سر الانتصارات.. وبيع بيزيرا قرار سليم

أكد سامي الشيشيني، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء كان لها دور بارز في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الحضور الجماهيري يمثل عامل ضغط قوي على المنافسين.

وقال الشيشيني، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج «الحريفة» مع حازم إمام على «راديو أون سبورت إف إم»، إن الزمالك يستمد جزءًا كبيرًا من قوته من جماهيره، موضحًا أن وجودها في المدرجات يمنح الفريق دفعة إضافية، وفي الوقت نفسه يضع المنافسين تحت ضغط كبير.

التوقف الدولي بين الإيجابيات والسلبيات

وتحدث نجم الزمالك السابق عن فترة التوقف المقبلة، معتبرًا أنها قد تحمل تأثيرات إيجابية وسلبية على الفريق، خاصة أن الزمالك يعيش حاليًا حالة جيدة من الناحية الفنية والمعنوية.

وأوضح أن التوقف قد يمثل تحديًا للحفاظ على حالة الفريق، بعدما نجح في تحقيق نتائج مميزة خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن عودة المنافسات قد تشهد بعض التغييرات التي يجب على الجهاز الفني التعامل معها.

الشيشيني يدافع عن قرار بيع بيزيرا

كما تطرق الشيشيني إلى رحيل بيزيرا، مؤكدًا أن قرار بيعه من الناحية الإدارية والمالية يمكن اعتباره خطوة صحيحة بالنسبة للزمالك.

وأشار إلى أن اللاعب الأجنبي في النهاية مرتبط بعقد واحتراف، وقد تكون لديه حساباته الخاصة، مؤكدًا أن النادي يجب أن ينظر إلى مصلحته والاستفادة المالية من أي صفقة.

وأضاف أن الزمالك واصل تحقيق الانتصارات رغم غياب بيزيرا، لكنه في الوقت نفسه تفهم غضب الجماهير من رحيل اللاعب، خاصة بعدما نجح في تكوين علاقة مميزة مع مشجعي الفريق خلال فترة وجوده.

وشدد الشيشيني على أن النادي لا يمكنه الانتظار حتى يقرر اللاعب بنفسه أنه لا يريد الاستمرار، مؤكدًا أن الاستفادة من رحيله ماليًا في التوقيت المناسب قد تكون أفضل من خسارته دون مقابل.

زيزو.. موقف قديم يتذكره الشيشيني

واستعاد نجم الزمالك السابق موقفه من أحمد زيزو، عندما تعرض لانتقادات حادة بسبب مطالبته ببيع اللاعب والاستفادة من المقابل المالي للصفقة، في ظل تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقده آنذاك.

وأكد الشيشيني أنه كان يتحدث من منطلق مصلحة الزمالك فقط، مشددًا على أن انتمائه للنادي لا يحتاج إلى إثبات، وأن جميع آرائه تهدف في النهاية إلى حماية مصالح القلعة البيضاء.

شيكو بانزا أبرز البدائل

وفي ختام تصريحاته، تحدث الشيشيني عن الحلول المتاحة لتعويض رحيل بيزيرا، موضحًا أن شيكو بانزا يمكنه القيام بدور مهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عدي الدباغ الذي يرى أنه يمتلك القدرة على مساعدة الزمالك وتقديم الإضافة المطلوبة.