قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في الهدف.. أبوريدة يجتمع بأجهزة المنتخبات والعميد يؤكد: إستقبال السيسي وسام على صدورنا| صور
برشلونة يطلق حملة قوية لدعم نجمه لامين يامال في سباق الكرة الذهبية
البرلمان الأوكراني يقيل روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام
مدينا تكرار الهجمات.. نبيل فهمي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء
فليك: حلمي دوري أبطال أوروبا.. وبرشلونة يدعم لامين يامال
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل محمد بن سلمان في مطار القاهرة
القومي للإعاقة يشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف
بريطانيا تدعو إلى وقف فظائع السودان ومحاسبة المسئولين عنها
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.. وتخفيض أسعار 12 سلعة
بالفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء يتابع تطوير مجمع متكامل لتحلية مياه البحر بالضبعة
وزير التعليم يكلف قيادات الوزارة والمديريات بالتواجد المستمر بالمدارس بكافة المحافظات لضبط سير العملية التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يقيل روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام

روسلان كرافتشينكو
روسلان كرافتشينكو
أ ش أ

أقال البرلمان الأوكراني اليوم، روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام.

وصوت ما مجموعه 317 نائبا لصالح القرار رقم 16064، الذي يقضي بالموافقة على قرار رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بإقالة كرافتشينكو من منصب المدعي العام، وذلك خلال جلسة عامة للبرلمان الأوكراني اليوم /الثلاثاء/.

وكان كرافتشينكو قد قدم استقالته في 7 سبتمبر الجاري وسط تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ورد خلاله اسم كرافتشينكو واسم نائبته الأولى، ماريا فدوفيتشينكو، ولم يتم توجيه إشعار رسمي بالاشتباه (اتهام رسمي) إلى كرافتشينكو.

وينفي كرافتشينكو بشكل قاطع تورطه في غسل أموال ناتجة عن مراكز اتصال غير قانونية أو امتلاكه لأصول غير مصرح بها، واصفا اتهامات مكتب مكافحة الفساد بأنها لا أساس لها من الصحة، بحسب وكالة أنباء /إنترفاكس-أوكرانيا/.

وكان زيلينسكي قد أوقف كرافتشينكو عن العمل في منصب المدعي العام أمس /الإثنين/، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ 21 يونيو 2025، ودعا البرلمان الأوكراني إلى تأييد إقالة كرافتشينكو من المنصب.

البرلمان الأوكراني روسلان كرافتشينكو منصب المدعي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

الذهب

فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

صورة أرشيفية

الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارات للتحذير من خطر في جدة وأبها وجازان والعلا

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

ترشيحاتنا

سامي الشيشيني

سامي الشيشيني: جماهير الزمالك سر الانتصارات.. وبيع بيزيرا قرار سليم

أبو ريدة

أبو ريدة: مركز المنتخبات كان حلماً وأصبح حقيقة

سامي الشيشيني

لم أُسئ للحكم.. سامي الشيشيني يكشف تفاصيل طرده أمام سيراميكا

بالصور

بملابس ملفتة.. ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة
ريهام حجاج بإطلالات صيفية ناعمة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة
شعرك بيقع أكتر في سبتمبر؟ أسباب موسمية وحلول بسيطة

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد
بعد تريند الثمانينيات.. 7 قطع ملابس رجعت للموضة من جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد