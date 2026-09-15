البرلمان الأوكراني يقيل روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام

أقال البرلمان الأوكراني اليوم، روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام.
وصوت ما مجموعه 317 نائبا لصالح القرار رقم 16064، الذي يقضي بالموافقة على قرار رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، بإقالة كرافتشينكو من منصب المدعي العام، وذلك خلال جلسة عامة للبرلمان الأوكراني اليوم /الثلاثاء/.
وكان كرافتشينكو قد قدم استقالته في 7 سبتمبر الجاري وسط تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ورد خلاله اسم كرافتشينكو واسم نائبته الأولى، ماريا فدوفيتشينكو، ولم يتم توجيه إشعار رسمي بالاشتباه (اتهام رسمي) إلى كرافتشينكو.
وينفي كرافتشينكو بشكل قاطع تورطه في غسل أموال ناتجة عن مراكز اتصال غير قانونية أو امتلاكه لأصول غير مصرح بها، واصفا اتهامات مكتب مكافحة الفساد بأنها لا أساس لها من الصحة، بحسب وكالة أنباء /إنترفاكس-أوكرانيا/.
وكان زيلينسكي قد أوقف كرافتشينكو عن العمل في منصب المدعي العام أمس /الإثنين/، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ 21 يونيو 2025، ودعا البرلمان الأوكراني إلى تأييد إقالة كرافتشينكو من المنصب.