فرصة للشراء …انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2026 وسط حالة من القلق تراجع سعر الأونصة عالميًا واستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.

ووصل سعر الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيهًا للبيع، مقابل 6170 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 49760 جنيهًا للبيع، و49360 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث في الصاغة كالتالي:

عيار 24: 7110 جنيهات للبيع، و7050 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 6220 جنيهًا للبيع، و6170 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5330 جنيهًا للبيع، و5290 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 4145 جنيهًا للبيع، و4115 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 49760 جنيهًا للبيع، و49360 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه: 221100 جنيه للبيع، و219325 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 4294.98 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل الجنيه الذهب اليوم 49760 جنيهًا للبيع، مقابل 49360 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

سجلت سعر أونصة الذهب في مصر 221100 جنيه للبيع، مقابل 219325 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 4294.98 دولار.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

يؤثر على سعر الذهب عدة عوامل أبرزها..

سعر الدولار الأمريكي: توجد علاقة عكسية بين الذهب والدولار؛ فعندما يرتفع الدولار، ترتفع تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى فيقل الطلب وينخفض السعر، والعكس صحيح.

أسعار الفائدة: رفع البنوك المركزية (مثل الفيدرالي الأمريكي) لأسعار الفائدة يزيد من جاذبية السندات والأوعية الادخارية ويقلص الإقبال على الذهب الذي لا يمنح عائداً دورياً.

التضخم ومعدلات غلاء المعيشة: يُعتبر الذهب الملاذ الآمن والأداة الأبرز للتحوط ضد تآكل القوة الشرائية للعملات، لذا ترتفع أسعاره مع زيادة معدلات التضخم.

التوترات والأزمات السياسية: الحروب، والمشكلات الجيوسياسية، وحالات عدم اليقين الاقتصادي تدفع المستثمرين والدول نحو شراء الذهب لضمان حفظ القيمة.

العرض والطلب محلياً وعالمياً: كميات الذهب المستخرجة من المناجم، وحجم الطلب الفعلي من قطاعات الصناعة والمجوهرات، أو شراء البنوك المركزية للسبائك.