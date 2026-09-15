خبير: محاور النقل أصبحت مصدرًا للعملة الصعبة وتعزز الربط مع أفريقيا

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، أن مشروعات الطرق والنقل في مصر لم تعد تقتصر على تحسين حركة المواطنين، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية تستهدف تعزيز التجارة والربط الإقليمي وزيادة العوائد.

وأوضح أبو خضرة، في تصريحات هاتفية خلال صباح الخير يا مصر، أن الدولة عملت منذ عام 2014 على إعادة صياغة شبكة النقل والمواصلات، من خلال تفعيل مختلف بدائل النقل الجوي والبحري والسطحي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.

تطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة

وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أن محاور النقل أصبحت مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة والدخل القومي، لافتًا إلى أن تطوير الموانئ وربطها بوسائل النقل الجماعي والبري ساهم في تعزيز حركة التجارة.

وضرب مثالًا بميناء سفاجا، موضحًا أن ربط الموانئ بوسائل النقل المختلفة يدعم حركة التجارة مع دول الخليج وأفريقيا.

ممرات لوجستية إلى أفريقيا

ولفت أبو خضرة إلى أن مشروعات النقل ساهمت في فتح ممرات لوجستية تصل إلى ست دول حبيسة في القارة الأفريقية، وهو ما يعزز دور مصر في حركة التجارة والربط الإقليمي.

وأكد أن قطاع النقل أصبح هدفًا استراتيجيًا في حد ذاته، لما يمكن أن يحققه من عوائد اقتصادية كبرى، إلى جانب دوره في دعم حركة التجارة بين مصر والدول المحيطة.

النقل الأخضر ومشروعات المستقبل

وأشار أبو خضرة إلى أن استراتيجية النقل في مصر شملت التوسع في وسائل النقل المستدام، من خلال القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي، إلى جانب خطوط مترو الأنفاق.

وأوضح أن هذه المشروعات تعكس توجهًا نحو تطوير منظومة نقل حديثة ومتنوعة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في وسائل النقل التي تعتمد على الطاقة النظيفة.

وأكد أن مشروعات الطرق والنقل أسهمت في إعادة تشكيل خريطة مصر، وفتح مناطق جديدة أمام التواجد السكاني والاستثماري، بما يدعم جهود التنمية خلال السنوات المقبلة.