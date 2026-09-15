دون شكاوى.. انتظام حركة المواقف والنقل بمراكز وقرى الغربية لخدمة الطلاب

شهدت مواقف السيارات بمراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، صباح اليوم، انتظامًا في حركة سيارات الأجرة وخطوط النقل، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السيارات وتيسير حركة الطلاب وأهالينا، خاصة خلال ساعات الذروة.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، باستمرار المرور على المواقف وخطوط السير، والتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وانتظام حركة السيارات، مع سرعة التعامل مع أي كثافات أو شكاوى، ودعم الخطوط التي تشهد إقبالًا متزايدًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة متابعة حركة المواقف على مدار اليوم، بما يضمن سهولة وصول الطلاب إلى مدارسهم، وتيسير انتقال أهالينا، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بمختلف أنحاء الغربية.