أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن إقامة مزاد علني لبيع عدد من السيارات والبضائع التابعة لجمارك الإسكندرية والدخيلة ومطروح، وذلك الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.‏

وتضم جلسة المزاد العلني عددا من سيارات، تشمل مرسيدس و بورشه ‏و كرايسلر ‏و سكودا ‏و لينكولن ‏و لاند روفر ‏و BMW و CAFERA .

وتعقد جلسة المزاد العلني للسيارات في قاعة نادي الحضارات الرياضي بشارع صلاح سالم أمام الجهاز المركزي للمحاسبات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرا.‏

ولفتت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إلى أنه يمكن معاينة السيارات والبضائع، ‏من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا وخلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد ‏المزاد.‏

كما يتم تحديد تأمين دخول المزاد بمبلغ 50 ألف جنيه، فيما يبلغ ثمن كراسة ‏الشروط ‏‏400 جنيه مصري، ويتم البيع دون عمولة، والمعاينة أساس البيع، ويتم ‏سداد ثمن حجز المركبة فور رسو المزاد، ويتم سداد باقي الثمن خلال 15 يوما.‏