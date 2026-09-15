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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولكس فاجن ترسم ملامح شركة أصغر.. 18.6 مليار يورو لإعادة هيكلة المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
كريم عاطف

تتجه مجموعة فولكس فاجن الألمانية إلى تنفيذ واحدة من أوسع عمليات إعادة الهيكلة في تاريخها، في محاولة لإعادة ضبط حجم عملياتها الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع اشتداد المنافسة العالمية وتراجع الطلب في بعض الأسواق، خاصة السوق الصينية.

فولكس فاجن

وتعتزم المجموعة إنفاق نحو 18.6 مليار يورو خلال السنوات المقبلة على إعادة هيكلة مصانعها، في خطة تتضمن خفض أعداد العاملين وتقليص الطاقة الإنتاجية وتبسيط عمليات التصنيع، بما يتناسب مع استراتيجية جديدة تستهدف جعل الشركة أكثر مرونة وأقل تعقيدا.

وتشير التقارير إلى أن الخطة قد تؤدي إلى الاستغناء عن نحو 60 ألف وظيفة في مصانع فولكس فاجن حول العالم، بينما تقدر تكلفة التسويات المرتبطة بخفض العمالة بنحو 10 مليارات يورو، كما تتضمن الخطة تقليص عدد الطرازات التي يتم إنتاجها، إلى جانب خفض مستويات التعقيد داخل خطوط التصنيع.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة تواجهها فولكس فاجن، من بينها المنافسة القوية من شركات السيارات الصينية، وارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، وضعف الطلب، فضلا عن الرسوم التجارية وفائض الطاقة الإنتاجية.

مصنع فولكس فاجن الذي سيصنع الصواريخ الإسرائيلية

وتعد الصين أحد أبرز مصادر الضغط على المجموعة، بعدما فقدت شركات السيارات الألمانية جزء من قوتها أمام المصنعين المحليين الذين تقدموا سريعا في السيارات الكهربائية، سواء من حيث التكنولوجيا أو الأسعار، وفي إطار خطتها الجديدة، تستهدف فولكس فاجن تقليص عدد الطرازات التي تنتجها في مصانعها الصينية بنسبة 50%، مع خفض تعقيد منتجاتها بنحو 75%.

وفي المقابل، لا تتجه المجموعة إلى تقليص استثماراتها التكنولوجية، إذ تخطط لإنفاق أكثر من 135 مليار يورو بين عامي 2027 و2031 على التطوير والتكنولوجيا، وتعكس هذه الاستراتيجية محاولة لإعادة توزيع الموارد بين المصانع والمنتجات الجديدة، بهدف بناء شركة أصغر حجما وأكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحولات السريعة في صناعة السيارات.

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