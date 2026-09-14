سيارات جديدة 2027 في السوق المحلي

يتواجد في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سكودا سوبيرب، وجي أي سي امباو، وهيونداي إلنترا اى دى، وبايك يو 5 بلس، وام جى 7 .

سكودا سوبيرب موديل 2027

تستمد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 66 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سكودا سوبيرب موديل 2027\

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

جي أي سي امباو موديل 2027

تحصل سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، وبها قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي امباو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي امباو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

قوة سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تصل إلي 127 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 155 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا اى دى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

عزم دوران سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 يصل إلي 142 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، ومحرك 1500 سي سي، وبها قوة 111 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك يو 5 بلس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بايك يو 5 بلس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 974 ألف جنيه .

ام جى 7 موديل 2027

خزان وقود سيارة ام جى 7 موديل 2027 يصل إلي 65 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 185 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وعزم دوران 261 نيوتن/متر .

ام جى 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 725 ألف جنيه .