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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد | بورشه 911 تشالنج الجديدة بقوة 508 حصان

بورشه 911 تشالنج الجديدة
بورشه 911 تشالنج الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 تشالنج الجديدة، وتنتمي 911 تشالنج لفئة السيارات الكوبيه،  وتظهر بتصميم عصري وجذاب ، وتنتج قوة 508 حصان .

سيارة بورشه 911 تشالنج الجديدة

محرك بورشه 911 تشالنج الجديدة

تستمد سيارة بورشه 911 تشالنج الجديدة قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، وتنتج قوة 508 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بورشه 911 تشالنج الجديدة

مواصفات بورشه 911 تشالنج الجديدة

زودت سيارة بورشه 911 تشالنج الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، قفص حماية مدمج (Roll Cage)، ومقعد سباق قابل للتعديل مع حزام أمان بست نقاط، وبها تكيف هواء، ونظام إطفاء حريق أوتوماتيك، وبها عجلة قيادة مستعارة من سيارة جي تي 3 ار اس (GT3 RS) تحتوي على أزرار وظائف مخصصة للسباقات.

بورشه 911 تشالنج الجديدة

بالإضافة إلى أن سيارة بورشه 911 تشالنج الجديدة بها، ممتصات صدمات مخصصة للسباقات، وقضبان تثبيت قابلة للتعديل، وبها جنوط مقاس 18 بوصة، ومغطاة بإطارات سباقات ملتصقة، ومكابح فولاذية رياضية مقاس 15 بوصة في الأمام والخلف.

بورشه 911 تشالنج الجديدة

وتتيح سيارة بورشه 911 تشالنج الجديدة للسائق تعديل مستويات تدخل نظام منع قفل المكابح (ABS)، ونظام التماسك (Traction Control)، ونظام الثبات الإلكتروني لدعم السائقين المبتدئين في التحول التدريجي لعالم السباقات الاحترافية..

تاريخ شركة بورشه في صناعة السيارات

تأسست شركة بورشه عام 1931 على يد المهندس النمساوي فرديناند بورشه في مدينة شتوتجارت الألمانية، لتصبح في ما بعد واحدة من أشهر العلامات في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.

بورشه 911 تشالنج الجديدة

وبعدها بدأ المؤسس فرديناند بورش العمل كاستشاري هندسي، ولم تصنع الشركة سيارات في بدايتها، وبعدها طلبت الحكومة الألمانية تصميم سيارة شعبية، وهي سيارة "فولكس فاجن بيتل" الشهيرة، ووبعدها بدأ ابن المؤسس، فيري بورشه، في بناء أول سيارة تحمل اسم العائلة، وصنع طراز "بورشه 356" يدوياً في النمسا.

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