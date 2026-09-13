رصد طائرة مسيرة قرب مطار بروكسل الدولي يتسبب في توقف مؤقت للعمليات بالمطار

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تسبب رصد شركة "سكايز" (skeyes) والمسئولة عن مراقبة المجال الجوي في بلجيكا طائرة مسيرة بالقرب من مطار زافينتيم (مطار بروكسل الدولي)، في توقف مؤقت للعمليات بالمطار وفقا لإجراءات مكافحة الطائرات المسيرة.

وذكرت شركة "سكايز" اليوم / الأحد / أنها رصدت طائرة مسيرة بالقرب من مطار زافينتيم لليلة الثانية على التوالي.

ومن جانبه، صرح مشغل مطار بروكسل بأنه لم يتلق أي بلاغات ولم يشهد أي اضطرابات في حركة الطيران.. بينما قال كورت فيرفيليجن المتحدث باسم "سكايز" إن مراقبي الحركة الجوية تأكدوا بصريا من وجود الطائرة المسيرة ورصدوها على أنظمتهم الرقمية باستخدام أجهزة الكشف.

وأضاف أن "العمليات استؤنفت بعد فترة التوقف الإلزامية لمدة نصف ساعة بين رصد الطائرة المسيرة واستئناف العمل، وفقا للإجراءات المتبعة (إجراءات مكافحة الطائرات المسيرة غير المصرح بها). ولم يحدد طبيعة وجود الطائرة المسيرة.

بدوره، أعلن كوينتين ميرتنز المتحدث الرسمي ومدير العلاقات الإعلامية لشركة مطار بروكسل الدولي أن خدمات المطار لم تتلق أي بلاغات بشأن احتمال تحليق طائرة مسيرة.

يذكر أن شركة "سكايز" هي الشركة الحكومية المستقلة المسئولة عن مراقبة الحركة الجوية وإدارة المجال الجوي في بلجيكا