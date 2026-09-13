أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة، في عالم يتطلب الانتباه المستمر وسرعة البديهة، يصبح التركيز والذاكرة من أهم القدرات الذهنية التي يعتمد عليها الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، ومع ضغوط اليوم الدراسى وتكدّس المهام الدراسية، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية لتحسين الأداء الذهني، وعلى رأسها التغذية.

يساعد على زيادة التركيز أطعمة يُنصح بتناولها عقب انتهاء اليوم الدراسي ..

البيض: فهو يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين.

الزبادي: يحتوي على الكالسيوم والبروتين.

الجبن: يحتوي على الكالسيوم والبروتين.

الدجاج: فهو يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين.

التونة: تحتوي على البروتين وأوميجا 3.

الفاكهة : تحتوي على الفيتامينات والألياف.

الخضراوات: تحتوي على الألياف والفيتامينات.

الشوفان: يوفر طاقة كبيرة.

المكسرات: تحتوي على دهون صحية وبروتين.

البطاطا : تمد الجسم بالطاقة والألياف ايضًا .

الحليب: يحتوي على الكالسيوم والبروتين.

الحمص: يحتوي على البروتين والألياف.

المصدر: الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال