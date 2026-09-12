تحذير من وضع هذه الأطعمة للأطفال في لانش بوكس المدرسة .. تجنبها فورا

مع بداية العام الدراسي الجديد تحتار كل أم في أختيار الأطعمة و الوجبات التي تقدمها لأطفالها في لانش بوكس المدرسة، وفي بعض الأحيان تكون الأختيارات غير صحية و تضر صحة الطفل لذلك لابد من العناية في أختيار كل شئ يوضع في لانش بوكس الأطفال.

أطعمة تجنب تقدمها للأطفال في لانش بوكس المدرسة

حبوب الإفطار السكرية

إنها ملونة ومقرمشة وتعد بالفيتامينات، ولكن العديد من حبوب الإفطار مليئة بالسكريات المضافة. قد يؤدي ذلك إلى انخفاض مفاجئ في الطاقة، وانخفاض التركيز، وزيادة احتمال الإصابة بالسمنة أو مرض السكري خلال مرحلة الطفولة.

2. عصائر الفاكهة المعبأة

قد تدعي هذه العصائر أنها "فاكهة بنسبة 100٪"، ولكنها غالبا ما تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر إلى ألياف الفواكه الكاملة. يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم وتساهم في تسوس الأسنان.

3. نودلز سريعة التحضير

على الرغم من أنها مفضلة بين الأطفال لذوقها وسهولتها، إلا أن المعكرونة سريعة التحضير غنية بالصوديوم ومنخفضة التغذية. يمكن أن يكون للتناول المنتظم بمرور الوقت تأثير سلبي على صحة القلب والكلى.

4. رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة المملحة

رقائق البطاطس مليئة بالدهون المتحولة والمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية. يمكن أن يسبب الملح الزائد في هذه الوجبات الخفيفة الجفاف وقد يرفع ضغط الدم بمرور الوقت.

5. الحلوى والحلويات الصمغية

هذه الحلوى الملونة محملة بالألوان الاصطناعية والمواد الحافظة والسكريات المضافة، والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل الأسنان وفرط النشاط وحتى تغيرات السلوك لدى بعض الأطفال.

6. خبز أبيض

يفتقر خبز الدقيق المكرر إلى الألياف والمواد المغذية الأساسية، مما يسبب ارتفاع السكر ويساهم في بطء الهضم. كما أنها تجعل طفلك يشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول الطعام.

7. المشروبات الغازية والمشروبات الغازية المنكهة

هذه المشروبات هي من بين المساهمين الرئيسيين في الإفراط في تناول السكر في النظام الغذائي اليومي للطفل. كما أنها تحتوي على الكافيين، الذي يمكن أن يعطل النوم ويؤثر على نمو الدماغ.

8. اللحوم المصنعة (مثل النقانق الناجتس)

تحتوي العديد من اللحوم المجمدة على نسبة عالية من الصوديوم والمواد الحافظة (مثل النترات) والدهون المشبعة. بمرور الوقت، يمكن أن يزيد الاستهلاك المنتظم من خطر الإصابة بمشاكل التمثيل الغذائي.

9. عناصر المخابز مثل الكعك والمعجنات

هذه الحلويات ليست غنية بالسكر فحسب، بل تحتوي أيضا على زيوت مهدرجة وألوان صناعية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وفرط النشاط.

10. زبادي بنكهة

قد يبدو الزبادي المنكهة المعبأ مسبقا صحيا ولكنه غالبا ما يخفي كميات كبيرة من السكر المضاف والنكهات الاصطناعية.