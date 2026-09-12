مع بداية الدراسة.. طريقة عمل ناجتس الخضار في البيت

ناجتس الخضار من الأكلات الصحية التي يمكنك الأعتماد عليها خلال تحضير لانش بوكس الأطفال فهي غنية بالعناصر الغذائية و الڤيتامينات التي يحتاجها الطفل.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ناجتس الخضار فيما يلي….

مقادير ناجتس الخضار

● 1 كوب كوسة مبشورة ومعصورة

● 1 كوب قرنبيط مقطع ومبشور

● 1 حبة جزر مقشر ومبشور

● 1/3 كوب دقيق

● ¼ كوب نشا

● 3 ملعقة كبيرة زيت

● 2 عود بصل أخضر مفروم ناعم

● 2 ملعقة صغيرة بودرة بصل

● ½ ملعقة صغيرة ملح وفلفل

● بقسماط مطحون

● بيض

● لبن

● زيت للقلي

طريقة تحضير ناجتس الخضار

تخلط كل المكونات في الكبة

ثم تشكل الناجتس بالقطاعة أو باليد وتغمس في البقسماط ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج

أو تقلى في الزيت حسب الرغبة