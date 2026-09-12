الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة

بدأ مديري الإدارات التعليمية اليوم أولى جولاتهم الميدانية المفاجئة للمدارس ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتعليمات في أول يوم دراسة

فمن جانبها .. تفقدت اليوم سهام كمال، مدير عام إدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة ، عددًا من مدارس إدارة الوراق التعليمية؛ للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية واستقبال أطفالنا الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

حيث تابعت مدير عام إدارة الوراق التعليمية خلال جولتها متابعة الإلتزام ب​طابور الصباح والإذاعة المدرسية ، وحضور وانضباط الطلاب في طابور الصباح، وأداء التحية العلم والتمارين الرياضية بكل حماس، كما تابعت الفقرات الإذاعية الهادفة لتأصيل الروح الوطنية لدى الطلاب.

وبشأن ​توزيع الكتب الدراسية ، حرصت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ، على التأكد من تسليم الكتب للطلاب فورًا لضمان انطلاقة دراسية منتظمة.

وعلى مستوى النظافة والجاهزية ، اطمأنت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ، على نظافة الفصول والأفنية ، وتأكدت من توفير بيئة صحية وآمنة لأبنائنا.

كما اطمأنت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ، على تواجد المعلمين والتزامهم بالجدول المدرسي، وتفعيل دور الإشراف لضمان أمن وسلامة الجميع.

كما قام محمد مصطفى مدير عام إدارة شبرا التعليمية ، بزيارة مدرسة راهبات الراعي الصالح

وشهدت الزيارة أجواء جميلة من الفرحة وحسن الاستقبال والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب، وسط حالة من الحماس والسعادة بعودة الحياة من جديد إلى أروقة المدرسة، في بداية نتمنى أن تكون مليئة بالنجاح والتوفيق واللحظات الجميلة.

كما زار مدير إدارة شبرا التعليمية ، مدرسة الأقباط الأبتدائية، ، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، وجاءت الزيارة وسط استقبال رائع يعكس روح المحبة والانتماء، وفي مشهد جميل كانت فيه فرحة الأطفال ببدء الدراسة وعودتهم لمدرستهم هي أجمل ما يميز اليوم.

ومن جانبه .. زار عزت النساج مدير عام إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، عددا من مدارس الإدارة لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس ، وحرص على الاطمئنان على انتظام الدراسة وحسن سير العمل وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين ، مؤكدًا علي أهمية الانضباط والالتزام وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر مع بداية العام