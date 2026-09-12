قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة
غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع
عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت
الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة
بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة
رئيس التجارة والصناعة بـ بريكس: التعاون يتجاوز تجارة السلع إلى قطاعات مهمة
هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن
بهاء سلطان يتألق بمهرجان قرطاج في أول ظهور بعد الحادث
خاص | ياسين منصور يقترح طبيبًا أجنبيًا للأهلي بعد إصابات بلعمري والجزار
سر اعتماد عموتة على كوكا في الأهلي وتجاهل الصفقة الجديدة | خاص
ثبات ملحوظ.. سعر الدولار اليوم السبت 12 سبتمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الفصول منضبطة والكتب اتسلمت|شاهد بدء الجولات المفاجئة بالمدارس في أول يوم دراسة

بدء الدراسة في المدارس
بدء الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

بدأ مديري الإدارات التعليمية اليوم أولى جولاتهم الميدانية المفاجئة للمدارس ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتعليمات في أول يوم دراسة 

فمن جانبها .. تفقدت اليوم سهام كمال، مدير عام إدارة الوراق التعليمية بمحافظة الجيزة ، عددًا من مدارس إدارة الوراق التعليمية؛ للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية واستقبال أطفالنا الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

حيث تابعت مدير عام إدارة الوراق التعليمية خلال جولتها متابعة الإلتزام ب​طابور الصباح والإذاعة المدرسية ، وحضور وانضباط الطلاب في طابور الصباح، وأداء التحية العلم والتمارين الرياضية بكل حماس، كما تابعت الفقرات الإذاعية الهادفة لتأصيل الروح الوطنية لدى الطلاب.

وبشأن ​توزيع الكتب الدراسية ، حرصت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ، على التأكد من تسليم الكتب للطلاب فورًا لضمان انطلاقة دراسية منتظمة.

وعلى مستوى النظافة والجاهزية ، اطمأنت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ، على نظافة الفصول والأفنية ، وتأكدت من توفير بيئة صحية وآمنة لأبنائنا.

كما اطمأنت مدير عام إدارة الوراق التعليمية ،  على تواجد المعلمين والتزامهم بالجدول المدرسي، وتفعيل دور الإشراف لضمان أمن وسلامة الجميع.

كما قام محمد مصطفى مدير عام إدارة شبرا التعليمية ، بزيارة مدرسة راهبات الراعي الصالح

وشهدت الزيارة أجواء جميلة من الفرحة وحسن الاستقبال والاستعداد الجيد لاستقبال الطلاب، وسط حالة من الحماس والسعادة بعودة الحياة من جديد إلى أروقة المدرسة، في بداية نتمنى أن تكون مليئة بالنجاح والتوفيق واللحظات الجميلة.

كما زار مدير إدارة شبرا التعليمية ، مدرسة الأقباط الأبتدائية، ، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، وجاءت الزيارة وسط استقبال رائع يعكس روح المحبة والانتماء، وفي مشهد جميل كانت فيه فرحة الأطفال ببدء الدراسة وعودتهم لمدرستهم هي أجمل ما يميز اليوم.

ومن جانبه .. زار عزت النساج مدير عام إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، عددا من مدارس الإدارة لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس ، وحرص على الاطمئنان على انتظام الدراسة وحسن سير العمل وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين ، مؤكدًا علي أهمية الانضباط والالتزام وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تظهر مع بداية العام

أول يوم دراسة انتظام العملية التعليمية مدارس طابور الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

العراق يصعد ضد طهران .. غلق منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران

أرشيفي

السعودية ..صفارات الإنذار تدوي في خميس مشيط

الواقعة

كاميرات وتحريات.. تفاصيل التحقيقات في تعدي سيدة على فرد أمن كمبوند بأكتوبر

جهاز يكشف سرا قديما

قطعة قديمة بـ200 جنيه تكشف سرا استمر لسنوات.. ما القصة؟

بيزيرا

تطورات انتقال بيزيرا إلى شباب أهلي دبي الإماراتي .. تفاصيل

وزير الخارجية السعودي

السعودية تدين هجوماً بالمسيرات استهدف خط أنابيب في الرياض والمدينة المنورة

زيزو

إبراهيم فايق يكشف سر لعب زيزو في وسط الملعب مع الأهلي

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

ترشيحاتنا

أرض نادي الزمالك

قرار عاجل في طعن مرتضى منصور على سحب أرض الزمالك بأكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم

محاكمة 214 متهما بخلية تنظيم داعش التجمع.. الأحد

المستشار المزيف

نظر طلب رد المحكمة في قضية محاكمة المستشار المزيف.. بعد قليل

بالصور

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد