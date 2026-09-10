مصفف شعر يتصدر التريند في لبنان بسبب فيديو مؤثر.. ما القصة؟

تصدر مصفف الشعر اللبناني الشهير إيلي سماحة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر ظهر خلاله داخل صالون الحلاقة برفقة شاب من ذوي الهمم، في مشهد إنساني لفت أنظار المتابعين وحظي بتفاعل واسع، خاصة عبر موقع فيسبوك.

وأظهر الفيديو إيلي سماحة وهو يتعامل مع الشاب بكل اهتمام وهدوء أثناء قص شعره، وسط أجواء مرحة من قبل الموجودين، بينما بدت علامات السعادة والفرحة واضحة على وجه الشاب طوال الوقت، وهو ما جعل المشهد يحظى بتفاعل كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ابتسامة الشاب كانت بطلة المشهد

ولم يكن لافتًا في الفيديو فقط قيام إيلي سماحة بقص شعر الشاب، وإنما الطريقة التي جرت بها الحلاقة داخل الصالون، إذ ظهر الشاب في حالة من السعادة الواضحة، وتفاعل مع ما يحدث حوله بعفوية، لتتحول جلسة قص الشعر إلى لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع المشهد، معتبرين أن التفاصيل البسيطة التي ظهرت في الفيديو كانت كافية لإيصال رسالة إنسانية، خصوصًا أن فرحة الشاب أثناء وجوده على كرسي الحلاقة أصبحت محور اهتمام المتابعين.

وسرعان ما انتقل الفيديو بين صفحات وحسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أشادت بالمشهد وبالطريقة التي تعامل بها إيلي سماحة مع الشاب، معتبرين أن الاهتمام بالتفاصيل الإنسانية يمكن أن يصنع فارقًا كبيرًا في حياة الآخرين.

وحصد المقطع ملايين المشاهدات، خاصة على فيسبوك، حيث أعاد عدد من المستخدمين تداول الفيديو والتعليق على الحالة الإيجابية التي حملها، بينما ركزت تعليقات أخرى على ابتسامة الشاب وسعادته أثناء قص شعره.

من صالون الحلاقة إلى تريند لبنان

ورغم أن قص الشعر قد يبدو للوهلة الأولى موقفًا اعتياديًا يتكرر يوميًا داخل صالونات الحلاقة، فإن الفيديو تحول إلى مشهد مختلف بسبب حالة السعادة التي ظهر عليها الشاب، والطريقة التي اكتسبت بها اللحظة طابعًا إنسانيًا بعيدًا عن أي مظاهر استعراضية.

وكان تفاعل الشاب أثناء عملية قص الشعر من أكثر التفاصيل التي لفتت انتباه المتابعين، إذ بدت عليه علامات السعادة والارتياح، وهو ما انعكس على الأجواء داخل الصالون وحوّل الفيديو إلى واحدة من أكثر اللحظات تداولًا بين متابعي إيلي سماحة.

وتوالت ردود أفعال المتابعين على فيديو إيلي سماحة مع الشاب، حيث علق أحد المتابعين قائلا: "خبروا الشاب ان ضحكتوا بتشيل الهم عن قلب انشالله عطول هل ضحكة ما تفارق هل الوجه الحلو".

وعلق آخرون: "عم يضحك من جوا قلبو نضيف من جوا وقديش الله بحبك".. "متلازمة الحب خلتلك تبتسم طول الفيديو".. “ما في أحلى من جبر الخاطر والله يديم هالضحكة الحلوة لهالشب الحلو”.