حسام داغر بعد تعرضه للتسمم: كنت لوحدي في لبنان.. الحمد لله عدّت على خير

كشف الفنان حسام داغر عن تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرضه للتسمم، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال حسام داغر: “الحمد لله، أزمة وعدّت على خير وأنا لوحدي في لبنان، حبيت النهارده أطمن كل أهلي وأصحابي وزمايلي وإخواتي، إني الحمد لله اتحسنت، بفضل دعواتكم وكرم ربنا عليّا”.

وأضاف: “اليوم الخميس، نزلت لحضور عرض فيلمي «40 يوم» (40 Days) ضمن فعاليات المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة، وهو الفيلم اللي كان مشاركتي في المهرجان هي سبب دعوتي للحضور إلى بيروت من الأساس، وكان من المقرر كمان تقديم Masterclass في منهج ميزنر للتمثيل السينمائي، المنهج اللي بدرّسه من سنين في مصر، لكن تم تأجيل الماستر كلاس ليوم السبت القادم بسبب الوعكة الصحية اللي تعرضت لها، والحمد لله عدّت على خير. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. وربنا ما يوريها لحد”.

تفاصيل تعرضه للتسمم

وتعرض الفنان حسام داغر إلى الإصابة بحالة تسمم فى لبنان، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اللازم وسط حالة من القلق.

ونشر حسام داغر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقا: “للأسف جالي حالة تسمم حادة هنا اليوم في لبنان، ما اضطرهم لتدخل فريق الصليب الأحمر، وبمعاونة بعض الأصدقاء هنا تم نقلي سريعًا وتلقي العلاج.. الحمد لله على كل شيء”.