ثروت الخرباوي: رجل أعمال فلسطيني يدفع ملايين شهريا لدعم قنوات الإخوان المشبوهة

قال الدكتور ثروت الخرباوي المحامي وعضو مجلس الشيوخ و الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن هناك تكلفة مالية للقنوات التابعة لجماعة الإخوان، ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي تطورت جماعة الإخوان وحصلت على دورات في معاهد خارجية في انجلترا وغيرها من الدول ، وأصبحت المبالغ التي تنفق على القنوات الفضائية مبالغ كبيرة وتصل إلى بضع ملاين في الشهر، ثم بعد ذلك الاهتمام الاكبر الآن بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الخرباوي خلال حواره لـ"صدى البلد": الفترات السابقة كانت خطوات الإخوان بطيئة لكن كان لديهم القدرة على الفعل، وكنا نقف للأسف في مرحلة رد الفعل وحدث ذلك بعد عام 2013، لأنهم ساروا في أكثر من مسار ومنه مسار العنف والإرهاب والتفخيخ الإغتيال ومسارات آخرى إعلامية، ثم مسار المظلومية، كما أن الـ 3 مسارات كانت فاعلة لديهم وبطيئة، ولكن كان مستخدم فيها قنوات فضائية أنشأوها أنفق عليها الملايين، ومازال ينفق عليها الملايين مثل قناة مكملين وغيرها من القنوات، واستخدموا فيها بعض الإعلاميين غير المحسوبين فكريا أو تنظيميا على الإخوان، وكان هؤلاء كانت شخصيات غريبة جدا وكان هدفها ما سيؤول لها من مال ومنهم محمد ناصر و معتز مطر وأسامة وجاويش وغيرهم ، وكلهم خضعوا لتدريبات عالية جدا.

وتابع المحامي و عضو مجلس الشيوخ و الخبير في حركات الإسلام السياسي: وحينما نرى معتز مطر كان يعمل في مصر وكان أداءه ليس مثل أداءاه الذي يؤديه الآن ، كما أن محمد ناصر اتجاه يساري شيوعي ، لكن الاتجاه الأن أصبح المال من الدولارات واليوروهات وما لذ وطاب من المغانم، أما الوطن فليس هدف مثل هؤلاء لأنهم استخدموا وطن بديل.

واستطرد: وحينما قاموا بإنشاء هذه القنوات وكان ينفق عليها في الفترة الأولى، و كان نشاط الإخوان الفردي الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن وصل إلى حد الكتائب الإلكترونية واستخدام منصات مختلفة ، لكن مع الوقت والزمن والتطور الذي أصاب حركة التواصل الاجتماعي وكان سريع جدا انتقل الإخوان إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الكتائب الإلكترونية الممنهجة والمنظمة من الإخوان أو المشتراة من شركات معروفة بالاسم في ماليزيا وإندونيسيا، وهذا الأمر متاح بها بإعتبار أن إمكانيات أندونيسيا في أجهزة الاتصال والتواصل وأجهزة الكمبيوتر وغيره عالية جد، وكذلك ماليزيا.

وتابع: وهنا أصبحت الملايين التي تنفق تحتاج إلى مصادر مختلفة، وهناك مصادر من الإخوان محدودة بذاتها ، ولكن تفرع الأمر ، فنجد عبد الرحمن أبو دية من أصول فلسطينية ولديه الجنسية البريطانية وله إتجاه إخواني يدفع ملايين كل شهر لهذه القنوات الإخوانية، وفي بريطانيا لديه مؤسسات مثل ملتميد وهي مؤسسة من مؤسسات الإعلام التي أنشأها أو اشتراها لأنهم يستخدموا وسائل فمن الممكن شخص يشتري شركة وبعد ذلك يبيعها لشخص آخر وبعد ذلك يبيعها لشخص آخر، وهكذا هذه الانتقالات السريعة وافتتاح حسابات مختلفة في البنوك واستخدام العملات الرقمية وهو الأخطر، وكانت هناك أيضا سيدة تدعى نهاية الخميطي أو الدميطي من أصول سورية وأصول فلسطينية تدعم قنوات الإخوان.