باقي الأجرة أموال ممزقة.. القبض على سائق تعدّى على طالب بالضرب في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "فان" بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) ، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 4 الجارى حال إستقلاله سيارة "فان" بدائرة القسم حدثت بينه وبين قائدها مُشادة كلامية لقيامه بإعطائه باقى الأجرة ممزقة ورفضه تغييرها وحال قيامه بتصويره تعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه.





أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





