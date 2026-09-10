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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وثائق الحالة الشخصية المسموح بالحصول عليها من بوابة النيابة العامة الإلكترونية.. تفاصيل

النيابة العامة
النيابة العامة
إسلام دياب

تُعلن النيابة العامة اتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها، والمقيدة بمنظومتها الرقمية، في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية بما يُيسِّر على المواطنين الحصول عليها، ويُمكِّن ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.

يأتي ذلك على النحو الآتي:
1- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج مسلمين".
2- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "طلاق".
3- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "مراجعة".
4- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج غير مسلمين".
5- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "تصادق".
وتُتاح هذه الخدمات من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.
هذا، ويقتصر الدخول إلى هذه الخدمات على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية؛ وذلك للتأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمات بوصفه إجراءً للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب عليه إتاحة تلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات إلكترونيًا.
وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة خدماتها المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.

النيابة العامة الحالة الشخصية زواج مسلمين طلاق التحول الرقمي

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