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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالعياط.. خط واحد لتسيير حركة القطارات بخط القاهرة أسوان في الاتجاهين

وزارة النقل
وزارة النقل
حسام الفقي



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم تشغيل خط واحد بمنطقة محطة البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك لتسيير  حركة القطارات بخط القاهرة أسوان  في الاتجاهين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية حركة التشغيل.

وتتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص الاعتذار للسادة الركاب عن التأخيرات التي لحقت بحركة القطارات نتيجة حادث تصادم قطاري بضائع بمحطة البليدة بمركز العياط، والذي وقع خلال الساعات الماضية، مؤكدةً أن فرق العمل تواصل جهودها للتعامل مع آثار الحادث والعمل على انتظام حركة القطارات بمعدلاتها الطبيعية على الخطين الطالع والنازل بصورة كاملة في أسرع وقت ممكن.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر محطة البليدة

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