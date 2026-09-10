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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور .. تكريم نجوم وصناع الفن والإعلام بمهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 17

محمد دياب
محمد دياب
محمد زاهر

شهدت فعاليات الدورة السابعة عشرة لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة تكريم عدد كبير من نجوم وصناع الفن والإعلام في مصر والعالم العربي لعام 2026 فى إطار دعم وتقدير المبدعين، وتسليط الضوء على أبرز الأعمال والإنجازات التي أثرت المشهد الفني والإعلامي العربي خلال العام.


وحصدت نادين نسيب نجيم  جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "ممكن" وقصي خولي  أفضل ممثل عربي عن مسلسل "بخمس أرواح" و رزان جمال أفضل ممثلة سينما عن فيلم "أسد" وناصر الدوسري أفضل ممثل سعودي عن "شارع الأعشى 2" وإلهام علي أفضل ممثلة سعودية عن "شارع الأعشى 2" وريتا حرب جائزة التميز والإبداع عن مسلسل "حب على ورق" ومي عمر أفضل ممثلة بتصويت الجمهور عن "موناليزا"  وأحمد العوضي أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن "علي كلاي" ورامي عياش أفضل مطرب عربي.

وشارك  طارق الشناوي رئيس لجنة النقاد في تكريم الفائزين بجوائز النقاد منهم إياد نصار  كأفضل ممثل عن مسلسل "أصحاب الأرض"  وباسم سمرة  أفضل ممثل مناصفة عن مسلسل "عين سحرية" ومحمد علاء  جائزة النقاد الخاصة عن مسلسل "عين سحرية" وحمزة العيلي  جائزة النقاد الخاصة عن مسلسل "حكاية نرجس" و ريهام عبد الغفور  أفضل ممثلة بجائزة النقاد عن مسلسل "صورة" والمخرج السدير مسعود  أفضل مخرج عن مسلسل "عين سحرية" والمنتج محمد مشيش أفضل إنتاج عن مسلسلي "حكاية نرجس" و "عين سحرية" .. وقدم الإعلامي أحمد عليوة تكريماً خاصاً للناقد طارق الشناوي تقديراً لجهوده في إثراء النقد الفني العربي.


وحصد جوائز التميز والابداع المخرجة مايا أشرف زكي عن "حد أقصى" وأحمد مجدي عن "موناليزا" وحنان مطاوع عن "الكينج" ومحمود حمدان عن "علي كلاي" و شيكو  أفضل ممثل كوميدي عن فيلم "صقر وكتاريا" ووأنجي المقدم عن "موناليزا" وسماح أنور عن "حكاية نرجس" وطارق الدسوقي و عصام السقا عن "علي كلاي" وميشيل ميلاد عن "هي كيميا" وتامر نبيل عن "حكاية نرجس" ونينا مغربي عن "رأس الأفعى".

وحصل على جوائز الجمهور تقديراً لتميزهم وإبداعهم خلال عام 2026 روجينا - عن مسلسل "حد أقصى" وشريف منير عن  "رأس الأفعى" وزينة أفضل ممثلة خارج رمضان 2026 عن "ورد وشوكولاته"  وأحمد زاهر عن  "لعبة وقلبت جد" ودرة  عن "علي كلاي" وأحمد رزق عن  "اللون الأزرق" و نرمين الفقي عن "أولاد الراعي" ومحمد دياب  عن "هي كيميا" و المخرج محمد عبد السلام عن "علي كلاي".


وفي مجال الإعلام والبرامج حصدت رابعة الزيات جائزة التميز الإعلامي عن مجمل مسيرتها وهبة حيدري أفضل إعلامية سورية عربية وسيلفر سكرين أفضل حملة عن "اسمع كلام ليلى" وتسلمها محمد الدهشوري و محمود الدهشوري وأحمد زين أفضل ديكور وقنوات النهار الأعلى نسب مشاهدة  و"الستات"  أفضل برنامج مرأة وتسلمتها سهير جودة و "حبر سري"  أفضل برنامج فني وتسلمته أسما إبراهيم و"العباقرة" أفضل برنامج تعليمي وتسلمه عصام يوسف و "القاهرة والناس"  أفضل برنامج طبي وتسلمه الدكتور أيمن رشوان و أفضل محطة إذاعية نجوم اف أم  والبرنامج الإذاعي "عيش صباحك".


وعن  جوائز الموضة والجمال حصد هاني البحيري أفضل مصمم أزياء عربي وكابتن نور خطاب  أيقونة اللياقة بالإضافة الى تكريم الاعلامية دكتورة منى العمدة والمهندس محمد سمير الشناوي و شاكر السيد ورحمة رياض أفضل مطربة عن جائزة الأغنية الخليجية .

مهرجان الفضائيات العربية نجوم وصناع الفن والإعلام جوائز الموضة والجمال

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