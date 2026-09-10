مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يسدل الستار على دورته الرابعة

أسدل مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة الستار على فعاليات دورته الرابعة، خلال حفل الختام الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بحضور الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد فعاليات استمرت خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد كبير من الدول.



وشهد حفل الختام حضورًا جماهيريًا مكثفًا، وانطلق بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فني تناول أهمية السينما، ثم تكريم الهيكل الإداري للمهرجان، إلى جانب تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم المنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة الرابعة، والفنان أحمد كمال، والفنانة حنان يوسف، والفنانة لبنى ونس، والفنان أحمد عصام السيد.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، خالص الشكر لوزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية، ولجان التحكيم والمشاهدة.

وقالت إن فكرة مهرجان الفيمتو آرت بدأت كحلم لخلق لغة تتحاور مع العصر، وإن الهدف كان عدم رؤية شباب الفنانين في طوابير الكاستنج، ومن ثم كان من الضروري توفير منفذ لعرض أعمالهم، مثل مهرجان الفيمتو آرت.

وأكدت رئيس أكاديمية الفنون سعادتها بعودة الحياة إلى هذا المهرجان، مشيرة إلى تقدم 246 فيلمًا للمشاركة، تم اختيار 56 فيلمًا منها للتنافس على جوائز الدورة الرابعة، كما وجهت الشكر للمنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة، على دعمه الدائم للشباب ومنحهم فرصة حقيقية، بما يسهم في الارتقاء بالحركة الفنية والإبداعية في مصر.



من جانبه، قال الفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان، إن الحلم تحقق بعودة المهرجان بعد فترة من التوقف، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة جهود كبيرة من الداعمين.

ووجه الشكر للدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون والداعم الأول للمهرجان، وللمنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة، معتبرًا دعمه أحد أهم مكاسب الدورة.

ووجه الشكر لمكتبة الإسكندرية، وأوبرا الإسكندرية، والمنتج أحمد فهمي وشركة سي سينما وسينما أمير، ولجان التحكيم والمشاهدة، ومقدمي الورش، وجميع لجان التنظيم.

واختتم الحفل بإعلان لجنة التحكيم جوائز الدورة الرابعة، والتي جاءت كالتالي:

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: أمال بوعكاز – مسابقة أفلام الموبايل – الجزائر.

- جائزة أفضل موسيقى: إياد حبيب – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- جائزة أفضل مونتاج: أحمد محمد – مسابقة الأفلام الوثائقية – مصر.

- جائزة أفضل سيناريو: Yook Sang Feel – مسابقة الأفلام القصيرة – كوريا الجنوبية.

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: إنجي ياسر – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل سيناريو: إيمان الخضير – مسابقة الأفلام الوثائقية – العراق.

- جائزة أفضل تصوير: ريهام فوزي – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- جائزة أفضل سيناريو: ريهام فوزي – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- جائزة أفضل ممثلة: شيماء جمال – مسابقة أفلام الأطفال وذوي الهمم – مصر.

- جائزة أفضل تصوير: فيلوباتبير مراد – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل مخرج: لؤي جلال – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- جائزة أفضل مخرج: لؤي جلال – مسابقة الأفلام الوثائقية – مصر.

- جائزة أفضل مخرجة: ملك ضيف – مسابقة أفلام الأنيميشن – مصر.

- جائزة أفضل ممثل: جهاد أبو العينين – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: منار الهجرسي – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل مخرج: مهند لطفي – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل موسيقى تصويرية: موسى البلوشي «الموس» – مسابقة الأفلام القصيرة – الإمارات.

- جائزة أفضل مونتاج: يوسف بلغارم – مسابقة الأفلام القصيرة – الجزائر.

- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: نجوى النمر – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل ممثل: نوار سامح – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الموبايل: فيلم «Brain on Fire» – الجزائر.

- جائزة أفضل مونتاج: شاهندا صالح – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.

- جائزة أفضل تصوير: عبد المؤمن أبو رقيقة – مسابقة الأفلام الوثائقية – ليبيا.

- أفضل فيلم – المركز الأول – مسابقة الأفلام القصيرة: فيلم «ما لم يسمع» – مصر.

- أفضل فيلم – المركز الثاني – مسابقة الأفلام القصيرة: فيلم «صورة العائلة» – عمان.

- أفضل فيلم – مسابقة الفيديو الإبداعي: فيلم «When Nothing Happens» – مصر.

- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الأطفال وذوي الهمم: فيلم «أسمي نور» – مصر.

- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الأنيميشن: فيلم «ضيف منتصف الليل» (تنفيذ وإخراج: ملك رمضان) – مصر.

- أفضل فيلم – مسابقة الأفلام الوثائقية: فيلم «Tasgliedt» – ليبيا.

يذكر أن المهرجان نظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إدارة الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان، وذلك في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة السينمائية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية، بما يعزز من مكانة السينما كأحد أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.