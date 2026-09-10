قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرسة تحذر الطلاب: 4 تسريحات شعر ممنوعة في العام الدراسي الجديد
العمل: مهلة 6 أشهر لشركات إلحاق العمالة بالخارج لتوفيق أوضاعها
لأول مرة في العام الدراسي الجديد| حصتان برمجة أسبوعيا لطلاب التعليم الفني
زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»
حقيقة توجيه باكستان ضربة عسكرية ضد الحوثيين
47.3 مليار دولار.. الوزراء: تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل مستويات قياسية
ثروت الخرباوي: الإخوان عرضوا عليّ منصبا في عهد محمد مرسي ولكنني رفضته
طارق فهمي: العمل العسكري قادم والضربات بين أمريكا وإيران تتسم بالانضباط
هيئة الدواء: توافر مستحضرات الأورام.. وأرصدة تغطي الاحتياجات لـ 6 شهور
رافينيا يعادل رقم مواطنه نيمار مع برشلونة بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا
أستاذ علوم سياسية: استهداف الناقلات جزء من المواجهات الإيرانية الأمريكية ولا يوجد أفق لأي حل
زيادة الإيجار القديم 2026.. طريقة حساب الـ15% والقيمة التي تُطبق عليها الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يسدل الستار على دورته الرابعة

حفل الختام
حفل الختام

أسدل مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة الستار على فعاليات دورته الرابعة، خلال حفل الختام الذي أقيم مساء أمس، الأربعاء، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، بحضور الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وعدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد فعاليات استمرت خلال الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر بمدينة الإسكندرية، بمشاركة عدد كبير من الدول.


وشهد حفل الختام حضورًا جماهيريًا مكثفًا، وانطلق بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فني تناول أهمية السينما، ثم تكريم الهيكل الإداري للمهرجان، إلى جانب تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم المنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة الرابعة، والفنان أحمد كمال، والفنانة حنان يوسف، والفنانة لبنى ونس، والفنان أحمد عصام السيد.

وفي كلمتها، وجهت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، خالص الشكر لوزير الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية، ولجان التحكيم والمشاهدة.

وقالت إن فكرة مهرجان الفيمتو آرت بدأت كحلم لخلق لغة تتحاور مع العصر، وإن الهدف كان عدم رؤية شباب الفنانين في طوابير الكاستنج، ومن ثم كان من الضروري توفير منفذ لعرض أعمالهم، مثل مهرجان الفيمتو آرت.

وأكدت رئيس أكاديمية الفنون سعادتها بعودة الحياة إلى هذا المهرجان، مشيرة إلى تقدم 246 فيلمًا للمشاركة، تم اختيار 56 فيلمًا منها للتنافس على جوائز الدورة الرابعة، كما وجهت الشكر للمنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة، على دعمه الدائم للشباب ومنحهم فرصة حقيقية، بما يسهم في الارتقاء بالحركة الفنية والإبداعية في مصر.


من جانبه، قال الفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان، إن الحلم تحقق بعودة المهرجان بعد فترة من التوقف، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة جهود كبيرة من الداعمين.

ووجه الشكر للدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون والداعم الأول للمهرجان، وللمنتج صفي الدين محمود، حامل اسم الدورة، معتبرًا دعمه أحد أهم مكاسب الدورة.

ووجه الشكر لمكتبة الإسكندرية، وأوبرا الإسكندرية، والمنتج أحمد فهمي وشركة سي سينما وسينما أمير، ولجان التحكيم والمشاهدة، ومقدمي الورش، وجميع لجان التنظيم.

واختتم الحفل بإعلان لجنة التحكيم جوائز الدورة الرابعة، والتي جاءت كالتالي:
- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: أمال بوعكاز – مسابقة أفلام الموبايل – الجزائر.
- جائزة أفضل موسيقى: إياد حبيب – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- جائزة أفضل مونتاج: أحمد محمد – مسابقة الأفلام الوثائقية – مصر.
- جائزة أفضل سيناريو: Yook Sang Feel – مسابقة الأفلام القصيرة – كوريا الجنوبية.
- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: إنجي ياسر – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل سيناريو: إيمان الخضير – مسابقة الأفلام الوثائقية – العراق.
- جائزة أفضل تصوير: ريهام فوزي – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- جائزة أفضل سيناريو: ريهام فوزي – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- جائزة أفضل ممثلة: شيماء جمال – مسابقة أفلام الأطفال وذوي الهمم – مصر.

- جائزة أفضل تصوير: فيلوباتبير مراد – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.
- جائزة أفضل مخرج: لؤي جلال – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- جائزة أفضل مخرج: لؤي جلال – مسابقة الأفلام الوثائقية – مصر.
- جائزة أفضل مخرجة: ملك ضيف – مسابقة أفلام الأنيميشن – مصر.
- جائزة أفضل ممثل: جهاد أبو العينين – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.
- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: منار الهجرسي – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل مخرج: مهند لطفي – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.
- جائزة أفضل موسيقى تصويرية: موسى البلوشي «الموس» – مسابقة الأفلام القصيرة – الإمارات.
- جائزة أفضل مونتاج: يوسف بلغارم – مسابقة الأفلام القصيرة – الجزائر.
- جائزة أفضل ممثلة مناصفة: نجوى النمر – مسابقة الأفلام القصيرة – مصر.

- جائزة أفضل ممثل: نوار سامح – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الموبايل: فيلم «Brain on Fire» – الجزائر.
- جائزة أفضل مونتاج: شاهندا صالح – مسابقة أفلام الموبايل – مصر.
- جائزة أفضل تصوير: عبد المؤمن أبو رقيقة – مسابقة الأفلام الوثائقية – ليبيا.
- أفضل فيلم – المركز الأول – مسابقة الأفلام القصيرة: فيلم «ما لم يسمع» – مصر.

- أفضل فيلم – المركز الثاني – مسابقة الأفلام القصيرة: فيلم «صورة العائلة» – عمان.
- أفضل فيلم – مسابقة الفيديو الإبداعي: فيلم «When Nothing Happens» – مصر.
- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الأطفال وذوي الهمم: فيلم «أسمي نور» – مصر.
- أفضل فيلم – مسابقة أفلام الأنيميشن: فيلم «ضيف منتصف الليل» (تنفيذ وإخراج: ملك رمضان) – مصر.

- أفضل فيلم – مسابقة الأفلام الوثائقية: فيلم «Tasgliedt» – ليبيا.

يذكر أن المهرجان نظمه  المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إدارة الدكتور إسلام النجدي، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد المهدي، رئيس المهرجان، وذلك في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة السينمائية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية، بما يعزز من مكانة السينما كأحد أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.

مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة مهرجان الفيمتو آرت نبيلة حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

فتوح وامير

المكالمة كانت أخوية وسأتخذ إجراء رسميا.. تصعيد جديد من فتوح بعد تصريحات أمير هشام

امير هشام و فتوح

بعد تهديده باللجوء للقضاء.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتوح

ترشيحاتنا

معرض الحرف التقليدية الصينية بالمتحف القومي للحضارة

معرض الحرف التقليدية الصينية .. تجربة تفاعلية تعزز التبادل الثقافي

جانب من اللقاء

باحثة: التكنولوجيا تتيح للزائر التعرف على آثار بلده بأكثر من طريقة

جانب من اللقاء

بمشاركة 70 دولة.. مصر تستضيف مهرجان الاستثمار وريادة الأعمال الدولي

بالصور

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد