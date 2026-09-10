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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل رياض السنباطي .. صاحب الأطلال وعملاق النغم

ذكرى رحيل رياض السنباطي .. صاحب الأطلال وعملاق النغم
ذكرى رحيل رياض السنباطي .. صاحب الأطلال وعملاق النغم
أ ش أ

ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي، أحد أعمدة الموسيقى العربية وأشهر ملحني القصيدة في القرن العشرين، الذي ارتبط اسمه بكوكب الشرق أم كلثوم، فشكّلا معًا ثنائيًا فنيًا منح الأغنية العربية أجمل ما عرفت من روائع خالدة.

وُلد السنباطي في 30 نوفمبر عام 1906 بمحافظة دمياط، ونشأ بمدينة فارسكور، حيث أُصيب في صغره بمرض في عينيه، الأمر الذي دفع والده إلى تعليمه أصول التواشيح والغناء. وهناك تعرّف على صانع للعود كان بمثابة أستاذه الأول، فبرع في العزف على هذه الآلة حتى تغنّى لاحقًا بأغنيته الشهيرة: "على عودي أنام وأصحى…".

وفي أواخر عشرينيات القرن الماضي، التقى السنباطي لأول مرة بكوكب الشرق أم كلثوم عند محطة قطار "درين" التابعة لمركز نبروه، وكان كلاهما في بداية مشواره الفني، قبل أن تجمعهما الأقدار لاحقًا في تعاون فني تجاوز التسعين لحنًا، ما بين قصائد وأغانٍ وطنية وعاطفية ودينية.

نال السنباطي في تلك الفترة شهرة واسعة بالمنصورة، حتى لُقّب بـ"بلبل المنصورة"، ثم قصد القاهرة ليلتحق بمعهد الموسيقى العربية. وأمام لجنة موسيقية برئاسة مصطفى بك رضا، أقرّ الجميع بأستاذيته في عزف العود، وتم تعيينه أستاذًا في نفس اليوم الذي جاء فيه طالبًا.

ومع انطلاق الإذاعة المصرية عام 1934، أصبح أحد أعمدتها الفنية إلى جانب أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، حيث خصّص له مدحت عاصم فقرة للعزف المنفرد على العود.

وبعدها بعام، لحن للمطرب عبده السروجي أغنية "على بلد المحبوب وديني"، التي كانت بداية مسيرته الكبرى مع أم كلثوم، ليتحول إلى ملحنها الأول طوال أربعة عقود، حتى قيل: "إذا أردتم أن تكلثموا فسنبطوا".

وقد ربطت بين السنباطي وأم كلثوم علاقة فنية وإنسانية خاصة؛ فقد كان الأقرب إلى قلبها وصاحب النصيب الأكبر من أعمالها، إذ رأت فيه ملحنًا قادرًا على ترجمة معاني الكلمات بألحانه العبقرية، وأطلقت عليه لقب "عملاق النغم".

وشدت أم كلثوم بأعظم ألحانه في مختلف الألوان؛ من القصائد الدينية مثل «نهج البردة، رباعيات الخيام، حديث الروح، إلى عرفات الله، سلوا قلبي، وُلد الهدى، والثلاثية المقدسة»، إلى القصائد الوطنية مثل "مصر تتحدث عن نفسها، ومصر التي في خاطري"، مرورًا بروائع الغناء العاطفي مثل "الأطلال، أراك عصي الدمع، سلوا كؤوس الطلا، ثورة الشك، من أجل عينيك، قصة الأمس، وأقبل الليل".

أما الأغنيات التي لحنها لها، فهي أكثر من أن تُحصى؛ منها "عودت عيني، حيرت قلبي، سهران لوحدي، يا ظالمني، دليلي احتار، هجرتك، شمس الأصيل، الحب كده، والقلب يعشق كل جميل" وغيرها من الروائع التي ما زالت تزين ذاكرة الغناء العربي.

لم يقتصر عطاء السنباطي على أم كلثوم، فقد لحن لعدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل؛ منهم ليلى مراد "يا حبيب الروح، ويا رايحين للنبي الغالي"، عبد الحليم حافظ وشادية "لحن الوفاء"، وردة "يا حبيبي لا تقل ضاع حبي"، نجاح سلام "عايز جواباتك"، شهرزاد "حكاية المنديل، يا نسيني"، محمد عبد المطلب "شفت حبيبي"، نجاة الصغيرة "إلهي ما أعظمك"، سعاد محمد "انتظار"، ميادة الحناوي "أشواق، ساعة زمن"، عزيزة جلال "والتقينا"، وغيرهم كثير.

وقد بلغ رصيده الفني أكثر من 530 عملًا تنوعت بين الأغنية والأوبرا والديني والسينمائي، ومن أبرز إنجازاته أنه كان الملحن العربي الوحيد الذي نال جائزة اليونسكو العالمية عام 1977، حيث أكدت المنظمة في بيانها أنه "الموسيقي المصري الوحيد الذي لم يتأثر بأي موسيقى أجنبية، واستطاع بموسيقاه أن يؤثر في منطقة لها تاريخها الحضاري". وفي العام نفسه، منحته أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية في الموسيقى.

وفي 10 سبتمبر 1981، رحل رياض السنباطي عن عالمنا، لكن صوته في أوتار العود وأصداء ألحانه مع أم كلثوم ظلّت تتردّد حتى اليوم، لتمنحه خلودًا أبديًا لإبداعه.

ذكرى رحيل الموسيقار الكبير رياض السنباطي أعمدة الموسيقى العربية أشهر ملحني القصيدة في القرن العشرين كوكب الشرق أم كلثوم

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