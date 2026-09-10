قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر من كود QR.. كيف يمكن لمسحة واحدة أن تعرض بياناتك البنكية للاحتيال؟
تل أبيب .. إطلاق نار داخل موقف سيارات تابع لمدرسة في بئر السبع وإصابة شخص
رويترز: إيران لجأت لآلية تشبه المقايضة مع الصين التفافا على العقوبات المفروضة على مبيعات النفط
أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز
انطلاق أول أيام خفض أسعار 12 سلعة بالأسواق الخميس 10-9-2026.. تعرف عليها
مؤتمرات دورية للوزراء وتفاعل فوري مع الإعلام.. مدبولي يعلن توجيهات رئاسية بإنشاء شبكة تواصل مباشر مع المواطنين
شديد الحرارة .. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس
حرب السفن تحتدم.. وطهران تستعمل رؤوساً حربية مناورة
بدائل شراء الوحدات السكنية.. تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك ودور الدولة في توفير السكن
جامعة الأزهر: اليوم الخميس غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية
ثروت الخرباوي يكشف لـ«صدى البلد» مصير جماعة الإخوان في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين في مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين في مخيم جباليا
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين في مخيم جباليا
أ ش أ

وصل عدد من الفلسطينيين المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم، شمال القطاع،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" اليوم /الخميس/.

وفي السياق .. استشهد أربعة فلسطينيين، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت "وفا" بأن الشهداء الأربعة وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جراء قصف منزل ، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس، وفي المناطق الشرقية من محافظة وسط قطاع غزة.

وكانت "وفا" أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174,652 إصابة منذ بدء العدوان، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الفلسطينيين المصابين مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

ضربه في صدره.. واقعة مثيرة بين علي محمود وعموتة بعد تعادل الأهلي مع المقاولون

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

الوزير و مدير المدرسة

بعد إحراجه أمام المحافظ|وزير التعليم لمدير مدرسة كفر شكر:فين الجلابية؟ انت بأي لبس تشرفنا

واقعة عموتة وعلي محمود

اعتذار وتحقيق وغرامة للاعب.. تطور جديد في واقعة عموتة وعلي محمود

أحمد فهمي

أحمد فهمي: فشلت كزوج ونجحت كأب.. وأحب مقارنتي بأحمد عز.. ولا أفضل المقارنة بهذا الفنان

توقيت

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

جانب من الحادث

نعتذر عن التأخيرات.. أول تعليق من السكة الحديد على حادث قطار بالعياط

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة رمسيس الجديدة بحضور وزيرة التنمية المحلية

مصر للطيران وفلاي ناس

معرض العلمين 2026 .. مصر للطيران وفلاي ناس تبحثان تعزيز اتفاقيات المشاركة بالرمز

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا ميخائيل يترأس عشية عيد الأنبا برسوم العريان ويطيب رفاته .. صور

بالصور

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

بملابس كلاسيك.. يارا نعوم تخطف الأنظار في عيد ميلاد ابنتها

يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها
يارا نعوم تخطف الانظار فى عيد ميلاد ابنتها

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول للشاي بالزنجبيل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لشاى بالزنجبيل؟

حرب الأسعار تضرب سوق السيارات الصيني.. المبيعات تهبط 24% والصادرات تقفز

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد