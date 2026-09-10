الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين في مخيم جباليا

وصل عدد من الفلسطينيين المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، جراء إطلاق آليات ومسيرة للاحتلال الإسرائيلي الرصاص باتجاه مراكز الإيواء وخيام النازحين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في محيط مستشفى كمال عدوان في المخيم، شمال القطاع،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" اليوم /الخميس/.

وفي السياق .. استشهد أربعة فلسطينيين، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت "وفا" بأن الشهداء الأربعة وصلوا إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جراء قصف منزل ، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، وسط حديث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وأضافت أن قوات الاحتلال قصفت مدفعيا مناطق شرق مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار بشكل مكثف في بحر مدينة خان يونس، وفي المناطق الشرقية من محافظة وسط قطاع غزة.

وكانت "وفا" أعلنت، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,669 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 174,652 إصابة منذ بدء العدوان، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.