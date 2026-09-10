أوكرانيا تعلن إسقاط 128 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 128 مسيرة روسية من بين 149 استهدفت مناطق في البلاد الليلة الماضية.



وفي المقابل ، واصلت القوات الروسية خلال الليل، توجيه ضربات جماعية استهدفت مراكز لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات الأوكرانية، بحسب “روسيا اليوم”.

وأشارت في بيان الى أن الضربات التي نفذتها طائرات مسيّرة هجومية أسفرت عن إصابة مستودع لطائرات بدون طيار مخصصة لتزويد القوات الأوكرانية، في مدينة نيكولاييف.

كما أصابت منشآت تابعة لمركز توزيع في محطة جمركية في ميناء تشيرنومورسك في مقاطعة أوديسا، تُستخدم لتفريغ وتخزين شحنات ذات طابع عسكري واردة من دول أجنبية.

بالإضافة إلى استهداف سفينتين لنقل البضائع كانتا تبحران باتجاه ميناء أوديسا لتسليم إمدادات للقوات المسلحة الأوكرانية – وقاطرة بحرية كانت ترافقهما.

كما أعلنت “إسقاط 448 طائرة مسيّرة أوكرانية بالدفاعات الجوية الروسية فوق مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية”.

وتم تدمير المسيرات فوق أستراخان، وبيلغورود، وبريانسك، وفولغوغراد، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وروستوف، وتولا وجمهوريات داغستان وكالميكيا والقرم وإقليم كراسنودار ومياه بحري قزوين والأسود.