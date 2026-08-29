روسيا تستهدف موانئ ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للجيش الأوكراني

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت ، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت موانئ ومراكز نقل لوجستية ومخازن أسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "مساء أمس وطوال ليلة 29 أغسطس، واصلت القوات المسلحة الروسية شن غارات جوية جماعية على المراكز اللوجستية والموانئ الأوكرانية، المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "شنت طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة محمولة جوًا غارات على في كييف ومقاطعة كييف ومركز لوجستي في بلدة كالينوفكا، حيث يقع مركز جمركي لتوزيع شحنات عسكرية قادمة من دول غربية".

وتابع البيان: "شنت طائرات بدون طيار هجومية وأسلحة جوية عالية الدقة غارة على مستودع ذخيرة في بلدة ميلايا (شركة فاير بوينت المحدودة)، حيث كانت تخزن مكونات ومعززات لطائرات FP-1/FP-2 بدون طيار بعيدة المدى".

وأكد أنه "في كييف ومحيطها استهدف مركز النقل واللوجستيات التابع لشركة "إف آي إم سيرفيس" في بلدة تشايكي، والذي كانت مستودعاته تستخدم لتخزين مكونات صواريخ "فلامنغو كروز" بعيدة المدى".