الزمالك يترقب مصداقية العروض .. هل طلب السويحلي الليبي التعاقد مع خوان بيزيرا مقابل 7 ملايين دولار؟

تتواصل حالة الجدل حول مستقبل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ارتباط اسمه بعدد من العروض الخارجية كان أبرزها الحديث عن اهتمام نادي السويحلي الليبي بالحصول على خدماته.

وارتبط اسم بيزيرا خلال الأيام الماضية بإمكانية الرحيل عن الزمالك في ظل الأزمة القائمة بين اللاعب والنادي بسبب تمسكه بموقفه الرافض للعودة إلى التدريبات بعد تعثر انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود عرض مالي ضخم من جانب السويحلي الليبي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي وصلت قيمته المتداولة إلى نحو 7 ملايين دولار وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول حقيقة العرض وموقف النادي الليبي من ضم لاعب الزمالك.

هل قدم السويحلي عرضًا رسميًا لضم بيزيرا؟

حتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية معلنة من نادي السويحلي بشأن تقديم عرض بقيمة 7 ملايين دولار إلى الزمالك للحصول على خدمات خوان بيزيرا.

وفي هذا السياق كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك عن تواصله مع أحد مسؤولي نادي السويحلي الليبي للاستفسار عن حقيقة ما تردد بشأن اهتمام النادي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأكد يحيى أن السويحلي لا يملك في الوقت الحالي رغبة في التعاقد مع بيزيرا مشيرًا إلى أن السبب يرتبط بقائمة اللاعبين الأجانب في الفريق الليبي.

وبحسب ما نقله يحيى عن المسؤول الذي تواصل معه فإن السويحلي لا يمتلك حاليًا مكانًا شاغرًا للاعب أجنبي جديد وهو ما يجعل إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمرًا غير مطروح في الوقت الراهن.

يناير قد يعيد الصفقة إلى الواجهة

رغم نفي وجود تحرك حالي لضم اللاعب فإن باب الصفقة لم يُغلق بشكل نهائي وفقًا لما نقله طارق يحيى عن المسؤول الليبي.

وأشار مدرب الزمالك السابق إلى إمكانية إعادة نادي السويحلي التفكير في التعاقد مع خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتحديدًا في يناير حال توافر مكان للاعب أجنبي ضمن قائمة الفريق.

وبالتالي فإن اسم بيزيرا قد يعود إلى حسابات النادي الليبي في الشتاء لكن الحديث عن عرض رسمي قائم حاليًا بقيمة 7 ملايين دولار لا تدعمه حتى الآن تصريحات رسمية معلنة من إدارة السويحلي.

لماذا ارتبط اسم بيزيرا بالسويحلي؟

جاء ارتباط خوان بيزيرا بالسويحلي في الوقت الذي يبحث فيه الزمالك عن أفضل السيناريوهات لحسم مستقبل اللاعب خاصة بعدما أصبحت العلاقة بين الطرفين أكثر تعقيدًا خلال الفترة الأخيرة.

وكان بيزيرا قد تلقى عرضًا من شباب الأهلي الإماراتي لكن الزمالك تمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه ورفض رحيله وهو القرار الذي تسبب في تصاعد الأزمة بعدما غاب اللاعب عن تدريبات الفريق وتمسك بموقفه الرافض للعودة.

ويرى اللاعب وفقًا لما تردد خلال الفترة الماضية أن النادي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن السماح له بالرحيل حال وصول عرض رسمي مناسب بينما يتمسك الزمالك من جانبه بالحفاظ على حقوقه المالية والفنية في اللاعب.

الزمالك يحدد شروطه لرحيل بيزيرا

وفي الوقت الذي تتردد فيه أرقام مختلفة بشأن القيمة المالية المحتملة لرحيل بيزيرا تشير المعلومات المتداولة من داخل الزمالك إلى أن النادي لا يمانع مناقشة رحيل اللاعب حال وصول عرض مناسب.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن إدارة النادي مستعدة لدراسة العروض المقدمة لـ بيزيرا لكنها لن توافق على بيعه بأقل من 6 ملايين دولار.

ويمثل هذا الرقم أحد العوامل المهمة في تحديد مستقبل اللاعب خاصة أن الحديث عن عرض من السويحلي بقيمة 7 ملايين دولار إذا تحول إلى عرض رسمي بالفعل كان سيضع الزمالك أمام فرصة للحصول على مقابل مالي يتجاوز الحد الذي حدده النادي مبدئيًا لبيع اللاعب.

لكن الأزمة الحالية تكمن في عدم وجود عرض رسمي معلن من السويحلي إلى جانب تأكيدات طارق يحيى نقلًا عن مسؤول بالنادي الليبي بعدم وجود تحرك حالي لضم اللاعب بسبب اكتمال قائمة الأجانب.

عرض شباب الأهلي كان نقطة التحول

وقبل ظهور اسم السويحلي كان شباب الأهلي الإماراتي هو الطرف الأكثر ارتباطًا بمستقبل بيزيرا بعدما تقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب.

إلا أن الزمالك رفض رحيل اللاعب وتمسك باستمراره وهو ما أدى إلى دخول العلاقة بين الطرفين في مرحلة أكثر توترًا خاصة مع غياب اللاعب عن التدريبات.

وأصبح موقف بيزيرا أحد الملفات الشائكة أمام إدارة الزمالك في ظل حاجة الفريق إلى حسم قائمة اللاعبين الأجانب بالتزامن مع رغبة النادي في تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من أي صفقة رحيل محتملة.