«صباح الخير يا مصر» يرصد تفاصيل 1100 فرصة عمل جديدة بقطاع الصناعات

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، تفاصيل إعلان وزير العمل حسن رداد توفير 1100 فرصة عمل جديدة بإحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الصناعات، ضمن جهود الدولة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وتتضمن فرص العمل الجديدة 500 فرصة لفني إنتاج، و500 فرصة لمساعد نساج، و60 فرصة للمهندسين، بالإضافة إلى 40 فرصة لسائقي الرافعات الشوكية «كلارك».

وتشمل فرص المهندسين 30 فرصة لحديثي التخرج، و30 فرصة لأصحاب الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات، في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات.

وأوضح وزير العمل أن الإعلان عن هذه الفرص يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص، ودعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في برامج التدريب المهني وفقًا لاحتياجات المصانع وربطها بفرص التشغيل المباشر.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وتوفير عمالة ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج.