هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

يعد تضخم البروستاتا الحميد من المشكلات الشائعة لدى الرجال مع التقدم في العمر، وقد تبدأ أعراضه بشكل بسيط مثل ضعف تدفق البول أو كثرة التبول ليلًا، لكن إهمال الأعراض الشديدة لفترة طويلة قد يؤدي في بعض الحالات إلى مشكلات في الجهاز البولي، وقد يصل الأمر إلى التأثير على وظائف الكلى.

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

ولا يعني وجود تضخم في البروستاتا بالضرورة أن الكلى ستتضرر، فالكثير من الرجال يعانون من تضخم البروستاتا دون حدوث مضاعفات خطيرة. لكن المشكلة قد تظهر عندما يؤدي التضخم إلى انسداد أو صعوبة مستمرة في خروج البول من المثانة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يمكن أن يؤثر تضخم البروستاتا على الكلى؟

تقع غدة البروستاتا أسفل المثانة وتحيط بجزء من مجرى البول. ومع زيادة حجمها، قد تضغط على مجرى البول وتجعله أضيق، ما يصعب عملية خروج البول.

وفي بعض الحالات، لا تفرغ المثانة محتوياتها بالكامل، فيظل جزء من البول بداخلها. ومع استمرار الانسداد وارتفاع الضغط داخل الجهاز البولي، قد يرتد الضغط إلى الحالبين والكليتين.

وقد يؤدي ذلك إلى توسع الأجزاء التي تجمع البول داخل الكلى، وهي حالة تعرف باسم موه الكلية Hydronephrosis، كما يمكن أن تتأثر وظائف الكلى إذا استمر الانسداد دون علاج.

هل كل تضخم في البروستاتا يسبب مشاكل في الكلى؟

لا، وهذه نقطة مهمة.

حجم البروستاتا وحده لا يحدد مدى خطورة الحالة؛ فقد يكون التضخم كبيرًا نسبيًا مع أعراض محدودة، بينما قد يسبب تضخم أقل حجمًا أعراضًا بولية مزعجة لدى رجل آخر.

الأهم هو مدى تأثير التضخم على تدفق البول وقدرة المثانة على التفريغ.

لذلك لا ينبغي الاعتماد على حجم البروستاتا فقط لتحديد الحاجة إلى العلاج، وإنما يعتمد الطبيب أيضًا على الأعراض والفحص وبعض التحاليل والفحوصات المناسبة.

أعراض قد تشير إلى وجود مشكلة في تدفق البول

من الأعراض التي قد تظهر مع تضخم البروستاتا:

ضعف اندفاع البول.

صعوبة بدء التبول.

تقطع تدفق البول.

الشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل.

الحاجة إلى التبول أكثر من مرة خلال الليل.

زيادة عدد مرات دخول الحمام.

الحاجة الملحة والمفاجئة للتبول.

نزول قطرات من البول بعد الانتهاء.

وجود هذه الأعراض لا يعني تلقائيًا حدوث ضرر للكلى، لكنها تستحق التقييم الطبي، خصوصًا إذا كانت تتزايد أو تؤثر على الحياة اليومية.

متى يصبح تضخم البروستاتا مشكلة خطيرة؟

تزداد أهمية الحالة عندما يؤدي التضخم إلى احتباس البول أو انسداد واضح في الجهاز البولي، أو عندما تظهر مضاعفات مثل التهابات متكررة في المسالك البولية أو وجود حصوات بالمثانة أو تراجع في وظائف الكلى.

ويحتاج الرجل إلى تقييم طبي عاجل إذا أصبح غير قادر على التبول رغم الشعور بامتلاء المثانة، لأن احتباس البول الحاد قد يحتاج إلى تفريغ المثانة بسرعة باستخدام قسطرة.

كما ينبغي عدم تجاهل وجود دم في البول، أو ألم شديد، أو حمى وقشعريرة مع أعراض بولية، لأن هذه العلامات قد تشير إلى مشكلة أخرى تحتاج إلى تشخيص وعلاج سريع.

هل تضخم البروستاتا يمكن أن يسبب فشلًا كلويًا؟

في الحالات الشديدة وغير المعالجة، يمكن أن يؤدي انسداد تدفق البول لفترة طويلة إلى تضرر وظائف الكلى، وقد يصبح الضرر شديدًا في بعض الحالات.

لكن الوصول إلى الفشل الكلوي ليس النتيجة المعتادة لتضخم البروستاتا الحميد، خاصة مع اكتشاف المشكلة ومتابعتها وعلاجها بالشكل المناسب.

ولهذا فإن ظهور صعوبة واضحة في التبول أو الشعور المستمر بعدم إفراغ المثانة يستدعي عدم الانتظار حتى تتفاقم الأعراض.

كيف يطمئن الطبيب على الكلى؟

عند الاشتباه في وجود تأثير لتضخم البروستاتا على الجهاز البولي، قد يطلب الطبيب مجموعة من الفحوصات وفقًا لحالة المريض، ومنها تحليل وظائف الكلى، وتحليل البول، وقياس كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.

وقد يحتاج بعض المرضى إلى إجراء الموجات فوق الصوتية على الكلى والمثانة والبروستاتا لمعرفة ما إذا كان هناك احتباس للبول أو توسع في الجهاز البولي.

وقد يطلب الطبيب فحوصات أخرى لتقييم البروستاتا أو استبعاد أسباب مختلفة للأعراض، حسب العمر والأعراض والتاريخ المرضي.

هل علاج تضخم البروستاتا يحمي الكلى؟

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟