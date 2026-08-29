الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين

أفاد مسئول أمني بمديرية أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي عاجل من ضباط إدارة البحث بالتنسيق مع ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة لفحص استغاثة الفنانة رحمة عصام عقب تداول تعرضها لمحاولة سطو من جهة 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية حسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية .

تحرك أمني عاجل

وتابع المسئول الأمني بمديرية أمن الغربية أنه يجري حاليا تفريغ كاميرات مراقبة بطول الطريق الزراعي المتصل بخط إقليمي "طنطا -السنطة- زفتي" الجديد لتحديد هوية الجناة ومرتكبي واقعة الاعتداء علي الفنانة المذكورة .

جهود فرق البحث الجنائي



وكان الطريق الإقليمي الجديد "السنطة - زفتي" شهد منذ ساعات واقعة تعرض الفنانة رحمة عصام مطربة الغناء الشعبي أثناء استقلالها سيارة ملاكي لهجوم على أيدي 4 ملثمين يستقلون دراجات نارية وفرارها خشية التعرض للتثبيت والأذي من جهتهم .

تفاصيل الهجوم على سيارة المطربة رحمة عصام

وكانت الفنانة رحمة عصام دونت استغاثة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها : "تحذير لكل اخواتى من الاقليمى زفتى الجديد محاوله فاشلة لتثبيتى بالعربية …

اربع رجالة ملثمة واقفين بموتوسيكلات حدفوا طوب شبه الصخر كسروا الازاز اللى جمبى مع السرعة وضرب الطوب

العربيه حرفيا كانت كأن قنابل بتتحدف عليها

ربنا ستر وجريت باقصى سرعة"



كما تابعت بتدوينها نصا :"أنا بخير والحمدلله

بس المجرمين دول لازم يتجابوا شير ومنشن لكل الجهات المعينه وربنا يحفظكم جميعا" .