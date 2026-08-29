القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 82 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، وتفتيش سفينتين لضمان الامتثال للحصار منذ بداية الحصار الأمريكي لإيران وحتى 28 أغسطس.

جاء ذلك في بيان مقتضب للقيادة المركزية الأمريكية .

وفي وقت لاحق ؛ صرح البيت الأبيض أن مضيق هرمز مفتوح أمام الولايات المتحدة ومغلق أمام إيران.



وأشار كذلك إلى أن القوات البحرية والجوية الإيرانية والرادارات وهيكل القيادة العسكرية انتهت.



وبيّن أن ما حققه ترامب في إيران أكبر إنجاز عسكري في تاريخ الحرب الحديث.



وأكد البيت الأبيض أن الألغام الإيرانية في ممرات الملاحة الدولية بمضيق هرمز تمت إزالتها ، لافتا إلى ان نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز تحت الحماية الأمريكية.



وختم تصريحات البيت الأبيض بالقول : إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الشهر الماضي.