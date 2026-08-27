القيادة المركزية الأمريكية: غيرنا مسار 75 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، تغيير مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل ثلاث وتم الصعود على اثنتين منذ استئناف الحصار على إيران، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا ، حيث يتم التركيز في إيران على عملية الإقصاء الاقتصادي ولا محادثات جارية حاليا.

وبيّنت المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات لها؛ أن إيران في وضع ضعيف للغاية ووزير الخزانة يواصل استخدام كل أداة اقتصادية ضدها.

وقالت: عملية الغضب الملحمي حققت نجاحا هائلا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني.