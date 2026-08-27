مطار مرسى علم يستقبل 21 رحلة دولية اليوم تقل آلاف السائحين

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، حركة تشغيل سياحية نشطة، حيث يستقبل على مدار ساعات اليوم 21 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من المطارات الأوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار انتعاش الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر.

وتتنوع الرحلات القادمة إلى مطار مرسى علم بين عدد من الأسواق السياحية الأوروبية، من بينها التشيك وألمانيا وإيطاليا وبولندا، بما يعكس استمرار الإقبال على المقصد السياحي بجنوب البحر الأحمر خلال موسم الصيف.

وتكثف الجهات العاملة داخل المطار جهودها لتيسير إجراءات وصول الأفواج السياحية، وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والاستقبال، قبل انتقال السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم والمناطق المحيطة بها.

وتواصل مرسى علم الحفاظ على معدلات وصول سياحي مرتفعة خلال الفترة الحالية، مدعومة باستمرار الرحلات الدولية القادمة من الأسواق الأوروبية، وهو ما ينعكس على الحركة السياحية ونسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة.