بعد دعاء الرئيس لها.. سهير جودة: هبة مجدي تلقت جبرًا يليق بصبرها

تحدثت الإعلامية سهير جودة عن الفنانة هبة مجدي، بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة باللحظة التي وصفتها بأنها صورة من صور جبر الله بعد فترة صعبة مرت بها الفنانة.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحيانًا، لا يأتي جبر الله في الخفاء… يأتي في لحظةٍ.. يمنح الإنسان لحظةً واحدة، تختصر عليه كثيرًا من الأيام التي حمل فيها تعبه بصمت».

وأشارت إلى أن هبة مجدي عادت إلى الجمهور بعد فترة صعبة ورحلة علاج، من خلال مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث قدمت ابتهال «خد بإيدي».

وأكدت سهير جودة أن مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية لم تكن مجرد عودة فنانة إلى الشاشة أو المسرح، وإنما لحظة إنسانية استثنائية، قائلة: «كانت عودة إنسانة حملت تعبها بصمت، ثم وجدت نفسها في لحظة استثنائية، أمام الجميع، تتلقى دعاءً واحتواءً لم تكن هي من طلبته».

سهير جودة تشيد بموقف الرئيس مع هبة مجدي

وأبرزت الإعلامية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هبة مجدي خلال الاحتفالية، موضحة أنه ناداها واطمأن عليها ودعا لها بالشفاء والعافية.

وقالت سهير جودة: «وهنا تحديدًا كانت الصورة أكبر من مجرد مشهد عابر»، معتبرة أن ما حدث يمثل لحظة دعم وجبر للفنانة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها.

وأشادت سهير جودة بشخصية هبة مجدي، مؤكدة أن هناك أشخاصًا تكون الطيبة فيهم طبعًا أصيلًا، ووصفت هبة بأنها من هؤلاء الذين أحبهم الجمهور قبل أن يحب فنهم، بسبب هدوئها واحترامها وقربها من الناس وحضورها بعيدًا عن الضجيج.

وأضافت: «ولذلك ربما كان التعويض هذه المرة على قدر الصبر»، مشيرة إلى أن عودتها جاءت من خلال مناسبة دينية عظيمة، قدمت خلالها ابتهالًا يحمل معنى الاستعانة بالله، ثم تلقت الدعم والدعاء أمام ملايين المشاهدين.

واختتمت سهير جودة حديثها برسالة عن جبر الله، قائلة إن الإنسان قد لا يستطيع أن يصنع بعض اللحظات بنفسه مهما حاول، لكن الله يرتبها له، «يرتب له الأشخاص، والتوقيت، والمكان، واللحظة».