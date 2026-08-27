عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا

حذر الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، من تناول البيض النيء واللبن غير المبستر واللحوم غير المطهية جيدًا، مؤكدًا أن هذه الأطعمة من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار السالمونيلا.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، أن البيض النيء الذي كان يستخدم قديمًا في بعض الوصفات أو طرق التغذية يمثل أحد أسباب انتقال السالمونيلا.

وأشار إلى ضرورة أن يكون اللبن مبسترًا وجاهزًا من مصدر موثوق، أو يتم غليه قبل تناوله، مؤكدًا عدم تناول اللبن غير المبستر.

وأكد أن فصل الأدوات المستخدمة في تقطيع اللحوم والدواجن والأسماك النيئة عن الأدوات المستخدمة في الخضراوات والفاكهة من أهم خطوات الوقاية، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية.