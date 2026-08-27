مهندسون وأطباء ومعلمون وأساتذة.. إعلامي إماراتي يشيد بقدرات المصريين في شتى المجالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله إعلامي إماراتي أثناء تواجده في الإمارات، حيث استوقفه شاب مصري يعمل هناك، ليدور بينهما حوار عفوي اتسم بالود والإشادة بقدرات المصريين في مختلف مجالات العمل.

وبحسب الفيديو المتداول، عرض الإعلامي الإماراتي على الشاب المصري أن يوصله بسيارته إلى مكان عمله، قبل أن يبدأ بينهما حديث حول طبيعة عمله والمجالات التي يعمل بها المصريون في دولة الإمارات.

وبدأ الحوار بالحديث عن العمل في مجالات المقاولات والديكور والجبس، قبل أن يتطرق الطرفان إلى الخبرات والمهارات التي يتمتع بها المصريون، وما يقدمونه في العديد من المجالات المهنية.

وأشاد الإعلامي الإماراتي بالمصريين، مشيرًا إلى وجودهم في مجالات متنوعة، من بينها الهندسة والطب والتعليم، مؤكدًا تقديره لما يمتلكونه من خبرات وقدرات، واصفًا إياهم بأنهم «أساتذة».

كما تطرق الحوار إلى كرة القدم، وتحدث الطرفان عن النادي الإسماعيلي، وسط أجواء من المزاح والحديث عن النادي باعتباره «برازيل مصر»، في إشارة إلى تاريخه الكروي ومهارات لاعبيه.

وامتد الحديث بشكل عفوي إلى بعض التفاصيل والمواقف الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن المانجا، قبل أن يختتم الطرفان اللقاء بأجواء ودية، تبادلا خلالها عبارات الترحيب والدعاء.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالطابع العفوي للحوار، خاصة مع إشادة الإعلامي الإماراتي بقدرات المصريين في مجالات العمل المختلفة، إلى جانب الحديث عن العلاقة والمحبة المتبادلة بين الشعبين المصري والإماراتي.

