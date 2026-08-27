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حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون

حسام حسن في مقابلة مع وكالة الأناضول
حسام حسن في مقابلة مع وكالة الأناضول
خاطر عبادة

أكد حسام حسن، مدرب منتخب مصر حسام حسن اعتزازه برفع علم فلسطين خلال كأس العالم 2026، مشدداً على أن موقفه نابع من دعم قضية إنسانية وأنه سيكرره إذا تكررت الظروف لأنه "تحدث بما يرضي الله". 

كما أعرب عن سعادته بانتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور التركي، واصفاً إياه بأنه "نجم كبير" وأن انتقاله يمثل إضافة متبادلة له وللدوري التركي، مشيراً في الوقت نفسه إلى قربه من الشعب التركي ومحبته لتركيا لتشابهها مع "الشخصية المصرية".

السفير التركي يكرم حسام حسن 

وقال حسن في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، عقب تكريمه من السفير التركي لدى القاهرة صالح موطلو شن يوم الأربعاء: "لي الشرف أني رفعت علم فلسطين.. أنا تحدثت عن قضية إنسانية، وأي إنسان طبيعي لديه مشاعر سيتحدث فيما تحدثت فيه، لم أقل شيئاً خطأ".

  وأضاف حسام: "لو حدث مرة ثانية سأكررها بنفس الطريقة، لأني تحدثت بما يرضي الله عن قضية إنسانية يجب أن يلتفت لها العالم، وسعيد أن هذا الموقف حدث"، مؤكداً ضرورة مساندة فلسطين.موقف لاقى تفاعلاً واسعاً وصولاً إلى غزة

وفي يوليو الماضي، أهدى حسام حسن تأهل منتخب مصر التاريخي إلى دور الـ16 من كأس العالم للشعب الفلسطيني، ورفع علم فلسطين داخل الملعب عقب الفوز على أستراليا في دور الـ32.

وكرر الموقف خلال الاستقبال الجماهيري لبعثة "الفراعنة" عند عودتها إلى البلاد، حيث لوح بالعلم من أعلى حافلة مكشوفة قادمة من مطار العلمين.وحظي موقف مدرب المنتخب بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل انتقادات من مسؤولين ووسائل إعلام إسرائيلية.

وصل صدى الموقف إلى قطاع غزة، حيث رسم الفنان الفلسطيني أُبي القرشلي على ركام منزل دمرته إسرائيل صورة لحسام حسن تتداخل خلفها ألوان العلمين الفلسطيني والمصري، تقديراً لدعمه.

إشادة بانتقال صلاح إلى طرابزون سبور

وفي محور آخر من المقابلة، أعرب حسام حسن عن سعادته بانتقال قائد المنتخب محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وقال: "محمد صلاح له اسم كبير ونجم كبير، وهو إضافة للدوري التركي، والدوري التركي إضافة لصلاح". 

 وأضاف أن اختيار صلاح للعب في تركيا يعكس تطلعه لترك "بصمة كبيرة" في تجربته الجديدة، معرباً عن أمله في أن تساعده التجربة على الحفاظ على مستواه الفني مع المنتخب، ومتوقعاً أن يترك أثراً مع طرابزون سبور كما فعل مع ليفربول الإنجليزي.

وكان طرابزون سبور قد أعلن في 6 أغسطس الجاري تعاقده مع صلاح لموسمين في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده بالتراضي مع ليفربول.إشادة بالشعب التركي وتاريخ البلاد

وتحدث حسام حسن عن تركيا قائلاً إن الشعب التركي قريب من "الشخصية المصرية"، معرباً عن محبته للبلاد لما تتمتع به من تاريخ كبير.

وتولى حسام حسن، 59 عاماً، تدريب منتخب مصر في فبراير 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي أقيل عقب خروج "الفراعنة" من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وحقق منتخب مصر أفضل مشاركة له في تاريخه بالمونديال، بعد تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، وتأهل وصيفاً للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، ثم أقصى أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين حاملة اللقب 3-2، في أداء نال إشادة واسعة.

حسام حسن لقاء حسام حسن مع وكالة الأناضول تكريم حسام حين في السفارة التركية السفير التركي فلسطين محمد صلاح

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