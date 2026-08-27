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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبدالغني: منظومة الامتحانات اختُتمت في أجواء مستقرة

الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
إيمان طلعت

اختتمت اليوم الخميس امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التفسير، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء، لتُسدل بذلك الستار على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام.

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يأتي تتويجًا لجهود متواصلة بذلها الطلاب وأسرهم والعاملون بمنظومة التعليم الأزهري، مشيرًا إلى حرص الأزهر على توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات، بما يمكنهم من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار.

ووجه فضيلته الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال الامتحانات، لما بذلوه من جهود في متابعة انتظام اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن انتهاء الامتحانات يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل استعدادًا لاستكمال أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وصولًا إلى إعلان النتائج.

ومن جانبه، أوضح أ.د/ أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد تابع أعمال الامتحانات منذ انطلاقها وحتى يومها الأخير، من خلال منظومة متكاملة هدفت إلى ضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب، مؤكدًا أن ما تحقق جاء ثمرة تعاون جميع العاملين بقطاع المعاهد والمناطق والإدارات والمعاهد الأزهرية.

وأشار فضيلته إلى أن ختام الامتحانات لا يعني انتهاء العمل، بل يعقبه عدد من المراحل المهمة المتعلقة بأعمال التصحيح والمراجعة والرصد، والتي تحظى بمتابعة دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه، مؤكدًا أن قطاع المعاهد الأزهرية يعمل على استكمال هذه المراحل بكل دقة تمهيدًا لإعلان النتائج في موعدها.

وبانتهاء امتحانات اليوم، يطوي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية صفحة الامتحانات، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من مسيرتهم التعليمية، آملين أن تكلل جهودهم طوال العام الدراسي بالنجاح والتوفيق.

ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ ايمن عبد الغني

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