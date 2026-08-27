رئيس جامعة قنا: تطوير منظومة الإسعاف جزء من رؤية متكاملة لجامعة آمنة ومستدامة

أكد رئيس جامعة قنا الدكتور أحمد عكاوي، أن تطوير منظومة الإسعاف داخل الجامعة يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة جامعية آمنة إلى جانب كونها نظيفة وخضراء ومستدامة.. مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا ينفصل عن تطوير الخدمات، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة تجعل التكنولوجيا في خدمة الإنسان والبيئة في آن واحد.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم/الخميس/، استلام سيارتي إسعاف جولف مجهزتين؛ لتصبح من أول الجامعات المصرية التي تضيف تلك الخدمة ضمن منظومة المركبات الكهربائية الجديدة بالجامعة، بما يمثل إضافة نوعية إلى خدمات الطوارئ والرعاية الطبية داخل الحرم الجامعي وذلك في إطار حرص جامعة قنا على بناء جامعة خضراء ومستدامة وآمنة، وتعزيز منظومة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، إن توفير سيارتي الإسعاف الكهربائيتين يجمع بين هدفين متكاملين وهى الحفاظ على البيئة وتطوير منظومة السلامة والرعاية داخل الجامعة.. موضحا أن استخدام مركبات كهربائية مخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة يعكس توجه الجامعة نحو حلول حديثة تتوافق مع مفهوم الجامعة الخضراء.

وأشار إلى أن هذا النوع من سيارات الإسعاف يمثل تجربة رائدة في الجامعات المصرية، لما توفره من سرعة في التحرك والوصول إلى الحالات داخل الحرم الجامعي، خاصة مع طبيعة الحركة في المساحات الداخلية التي تحتاج إلى مركبات صغيرة ومرنة وسريعة الاستجابة.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في دعم كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة لطلابها ومنتسبيها، وتوفير بيئة جامعية تستجيب بسرعة وفاعلية للاحتياجات المختلفة، بما يعكس فلسفة جامعة قنا في أن تكون جامعة نظيفة، خضراء، مستدامة وآمنة.

وعلى صعيد آخر.. شدد محافظ قنا الدكتور مصطفى الببلاوي، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والمعايير المنظمة لعملية صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية، مع تكثيف الرقابة على عمليات النقل والشحن من المصانع وحتى وصول الكميات إلى المخازن والجمعيات المحلية، لضمان عدم تسرب الأسمدة المدعمة وتوجيهها للحيازات الفعلية للمزارعين، بما يدعم الموسم الزراعي الحالي ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين في قرى ونجوع محافظة قنا.

من جانبه.. أكد المهندس أبوالعباس البدري وكيل وزارة الزراعة بقنا، استكمال برنامج شحن وتوزيع الأسمدة المدعمة الواردة من المصانع لشهر أغسطس 2026، في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة قنا، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين في مختلف المراكز والقطاعات الزراعية بالمحافظة.

وأوضح أنه تم تخصيص 1250 طنًا من سماد اليوريا (46.5%) لتغطية الجمعيات الزراعية المستهدفة.

وأشار إلى أن الخطة شملت 25 جمعية زراعية بواقع 50 طنًا من سماد اليوريا لكل جمعية من الجمعيات المشاركة في البرنامج، والتي تضم عددا من الجمعيات التعاونية الزراعية في المراكز للقطاعات المختلفة من (الائتمان والإصلاح الزراعي).