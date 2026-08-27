رعب الذكاء الاصطناعي.. بيل جيتس يطلق 3 تحذيرات صادمة حول الـ AI

أطلق الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، تحذيرًا من التداعيات المحتملة للتوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن الشركات تتسابق لتطوير هذه التكنولوجيا دون وجود خطة شاملة للتعامل مع الاضطرابات التي قد تفرضها على سوق العمل والمجتمع وحياة البشر.

وقال بيل جيتس، في مقال مطول نشره على موقعه الشخصي، إن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، حتى في أفضل السيناريوهات، قد يكون واحدًا من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ البشرية، محذرًا من أن العالم لا يستعد بالقدر الكافي لهذه المرحلة.

وأضاف أن القادة والخبراء والمجتمعات لم يقدموا حتى الآن ما يكفي من الاستعدادات لمواجهة التحديات التي قد ترافق هذا التحول، داعيًا إلى وضع خطط واضحة وتنظيمات أكثر فاعلية للذكاء الاصطناعي.

وتبدو لهجة بيل جيتس في مقاله الجديد أكثر تشاؤمًا من موقفه السابق تجاه التكنولوجيا. ففي عام 2023، عبّر عن حماسه تجاه ثورة الذكاء الاصطناعي، وشبه تأثيرها المحتمل بظهور الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

ورغم تحذيراته الأخيرة، أشار بيل جيتس إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات هائلة لتحقيق فوائد للبشرية، خصوصًا في مجالات مثل الطاقة والرعاية الصحية والزراعة. لكنه حذر من أن سوء إدارة عملية الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق.

الوظائف في مواجهة موجة الأتمتة

خصص بيل جيتس جزءًا كبيرًا من مقاله لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، محذرًا من أن الوظائف المبتدئة ومتوسطة المستوى ستكون من بين الأكثر عرضة للتغيير أو الاختفاء.

وأوضح أن تأثير الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على الوظائف المكتبية، بل سيمتد تدريجيًا إلى الأعمال اليدوية، معتبرًا أن سرعة التحول واتساع نطاقه يجعلان هذه الموجة مختلفة عن التحولات السابقة في سوق العمل.

وأشار إلى أن انتقال العمالة تاريخيًا من الزراعة إلى الوظائف المكتبية استغرق أجيالًا، في حين قد تشهد قطاعات مثل القانون وخدمة العملاء والبرمجيات والتصنيع تغيرات كبيرة خلال عقد واحد فقط.

وحذر بيل جيتس من أنه عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج أعمال عالية الدقة دون الحاجة إلى مراجعة بشرية، ستكون لدى الشركات حوافز اقتصادية قوية للاعتماد عليها بصورة مستقلة، ما قد يسرّع الاستغناء عن بعض الوظائف.

الهجمات الإلكترونية واستخدام القوة المميتة

وحذر بيل جيتس كذلك من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف قطاعات حيوية، مثل شبكات الكهرباء والمستشفيات والمؤسسات المالية.

كما توقع اتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والمراقبة، محذرًا من أن بعض الحكومات قد تتمكن من توظيف هذه التقنيات في استخدام القوة المميتة مع قدر أقل من التدخل البشري.

هل يهدد الذكاء الاصطناعي التفكير النقدي؟

لم تقتصر مخاوف بيل جيتس على سوق العمل والأمن السيبراني، إذ حذر أيضًا من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على العلاقات الإنسانية والقدرات العقلية، خصوصًا لدى الأطفال.

وقال إن روبوتات الدردشة قد تتحول إلى نوع من «غرف الصدى»، حيث يحصل المستخدم على إجابات ومواقف تتوافق باستمرار مع أفكاره، كما قد توفر له رفقة سهلة ومتاحة دون التحديات والاحتكاكات الطبيعية في العلاقات البشرية.

ويرى غيتس أن الاعتماد المفرط على هذه الأنظمة قد يسهم في تراجع مهارات التفكير النقدي، محذرًا من خطورة ذلك في عصر تنتشر فيه تقنيات التزييف العميق والمعلومات المضللة المصممة خصيصًا لكل مستخدم.

وأكد أن القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة ستصبح من أهم المهارات الأساسية في عصر الذكاء الاصطناعي.

دعوة إلى تنظيم عالمي

ودعا غيتس إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد من التداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، من بينها فرض ضرائب على استخدام الرموز المميزة للذكاء الاصطناعي والروبوتات، بهدف إبطاء اندفاع الشركات نحو استبدال العمالة البشرية بالأنظمة الآلية.

كما طالب الحكومات حول العالم بالتعاون لوضع قواعد مشتركة لتنظيم التكنولوجيا، مشددًا على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشكل خاص.

ويخلص طرح غيتس إلى أن المشكلة لا تكمن في الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل في سرعة التحول وغياب خطة واضحة لإدارة آثاره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، محذرًا من أن نجاح هذه التكنولوجيا في خدمة البشرية سيتوقف إلى حد كبير على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.