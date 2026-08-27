أول تعليق من آمال ماهر لـ«صدى البلد» على تأجيل أو إلغاء حفل قرطاج

كشف مكتب الفنانة آمال ماهر وإدارة أعمالها، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري في أول تعليق ، تفاصيل موقفهم من الأخبار المتداولة بشأن تأجيل أو إلغاء حفلها المرتقب على مسرح قرطاج الأثري في تونس، مؤكدين أن الفنانة وإدارة أعمالها فوجئوا بالأخبار المتداولة، إلى جانب حذف الإعلان الخاص بالحفل من موقع بيع التذاكر، دون الرجوع إليهم أو التنسيق معهم.

وقال مكتب آمال ماهر في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: «إحنا زيكم بالظبط اتفاجئنا بالأخبار، سواء بالتأجيل أو الإلغاء، وحذف الإعلان من موقع التذاكر دون الرجوع للفنانة وإدارة أعمالها، رغم إلحاح الطرف الآخر على إقامة الحفلات».

وأضاف: «وحقيقي الموضوع ده اتكرر في حفلات كتير، سواء بحذف الحفلة من موقع التذاكر، أو في حفلات غير مباعة يتم إلغاؤها واختفاء الطرف الآخر المتفق معه دون أسباب واضحة».

وتابع مكتب الفنانة: «خاصة عند إلغاء حفل معلن عنه، بيتوجب احترام الفنانة والجمهور، لأن الإعلان عن الحفل يخلق حالة من الترقب لدى الجمهور، ومن حق الجميع معرفة الأسباب والتفاصيل بشكل واضح».

وأكدت إدارة أعمال آمال ماهر أن علاقتها بالجمهور التونسي تحظى بتقدير كبير، مشددة على أن الفنانة كانت تتمنى لقاء جمهورها في تونس مجددًا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال حفلها السابق على مسرح قرطاج الأثري.

وقال المكتب: «إحنا من ناحيتنا بنحترم الجمهور التونسي، وكنا نتمنى نكون معاهم زي 2024 في مسرح قرطاج الأثري، بحفلة كاملة العدد مع الجمهور التونسي المحترم».

وحول إمكانية إقامة الحفل أو الإعلان عن موعد جديد خلال الفترة المقبلة، أوضح مكتب آمال ماهر أن الأمر ليس في يد الفنانة أو إدارة أعمالها في الوقت الحالي، مؤكدًا عدم وجود إمكانية لتقديم وعود للجمهور بشأن موعد محدد.

وأوضح: «ولا أملك وعد للجمهور التونسي بشيء، لأن الموضوع مش بإيدي».

ويأتي هذا التصريح في ظل حالة من التساؤلات بين جمهور آمال ماهر في تونس، بعد تداول أخبار بشأن مصير حفلها على مسرح قرطاج، خاصة مع اختفاء الإعلان الخاص بالحفل من موقع التذاكر، وهو ما أثار حالة من الجدل حول ما إذا كان الحفل قد تم تأجيله أم إلغاؤه بشكل نهائي.

وشدد مكتب الفنانة على أن آمال ماهر وإدارة أعمالها لم تكن طرفًا في المفاجأة التي حدثت بشأن الإعلان عن مصير الحفل، مؤكدين أن الفنانة كانت حريصة على لقاء جمهورها التونسي، وأن ما حدث لا يعكس بأي شكل من الأشكال عدم رغبتها في إقامة الحفل.

وكانت آمال ماهر قد أحيت خلال عام 2024 حفلًا ناجحًا على مسرح قرطاج الأثري، وسط حضور جماهيري كبير، وهو ما جعل جمهورها التونسي ينتظر عودتها من جديد إلى أحد أهم المسارح التاريخية في تونس.

وتظل تفاصيل مصير حفل آمال ماهر في قرطاج مرتبطة بما ستسفر عنه الاتصالات والترتيبات بين الأطراف المعنية، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة أعمال الفنانة احترامها الكامل للجمهور التونسي وتقديرها لمحبتهم، مع عدم تقديم أي وعود بشأن إقامة الحفل أو تحديد موعد جديد في الوقت الحالي.



يذكر أن تستعد الفنانة آمال ماهر للعودة إلى المسرح في تونس، حيث تحيي حفلًا غنائيًا على المسرح الأثري بقرطاج يوم 9 سبتمبر المقبل.

وشاركت آمال ماهر جمهورها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الخاص بالحفل، معلنة عن موعد لقائها بالجمهور التونسي، وموجهة إليهم رسالة عبرت خلالها عن حماسها للعودة إلى قرطاج.

وكتبت في وقت سابق آمال ماهر: «أهلي وجمهوري الحبيب الغالي في تونس.. 9 سبتمبر على المسرح الأثري بقرطاج، عشان نحتفل بيوم مجاش زيه.. هستناكم». ومن المنتظر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها، وسط حضور جماهيري على المسرح الأثري بقرطاج.