آمال ماهر تكشف لصدى البلد كواليس أغنية باجي بالحرية .. حوار

بعد النجاح الكبير الذي حققته أحدث أعمالها الغنائية، والتفاعل الواسع مع حفلاتها في أوروبا، تواصل النجمة آمال ماهر حصد الإشادات بصوتها وإحساسها المميز، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي. وفي حوارها مع موقع صدى البلد، تحدثت آمال ماهر عن كواليس أغنية "باجي بالحرية"، وسر اختيار اسمها، ورأيها في الزواج، كما كشفت عن مشاعرها بعد استقبال الجمهور لها في حفلات أوروبا، ورسالتها لجمهورها الذي وصفته بأنه سر نجاحها.وفيما يلي نص الحوار:

س: بداية.. حدثينا عن النجاح الكبير الذي حققته أغنية "باجي بالحرية".

ج: سعيدة جدًا بردود الفعل على أغنية "باجي بالحرية"، وسعيدة أكثر بتفاعل الجمهور معها، والحمد لله النجاح فاق توقعاتي والصراحة كل بنت لو أديتها حريتها اكيد هاتكسب قلبها

س: اسم الأغنية لفت انتباه الجمهور.. كيف تم اختياره؟

ج: اسم "باجي بالحرية" جاء بالصدفة، كنت بتكلم مع الشاعرة نور عبد الله و وصفت الحب من وجهه نظرى فكتبت اغنية متفصله عن طريقتي في الحب

س: أي الأغاني تعبر عنك و شبهك ؟

ج: أعتبر أغنية "باجي بالحرية"، وأيضًا أشعر أن أغنية "اللي قادرة" تشبهني كثيرًا وتعبر عن شخصيتي.

س: كيف ترين مفهوم الزواج؟

بالنسبة لي الزواج يقوم على الحرية والثقة والراحة والحب، فهذه أساس لأي علاقة ناجحة. والأهم من ذلك أن يكون بين الطرفين توافق وتشابه في كثير من الأمور لأن هذا يجعل الحياة بينهما أكثر تفاهمًا واستقرارا.

س: كيف كانت تجربتك في حفلات أوروبا؟

ج: كانت تجربة رائعة جدًا، وتفاعل الجمهور كان عظيمًا. شعرت أنني أريد أن أبكي من شدة الفرحة، خاصة مع الزغاريد والاستقبال الجميل، وحرصت على التقاط صورة و"سيلفي" معهم لأنهم أسعدوني كثيرًا ومر الوقت سريعا بين أحبابي من الجمهور العربي

س: ما رسالتك لجمهورك؟

أحب جمهوري جدًا، فهم دائمًا السبب في نجاحي واستمراري، وأشكرهم من كل قلبي على دعمهم ومحبتهم في كل مكان. بالنسبة لي، الجمهور ليس مجرد متابعين، بل هم أهل وقفوا بجانبي في كثير من المحطات.

نشأت في عالم الفن منذ صغري، واستقبلني الجمهور بحب كبير، حتى شعرت وكأنني ضيف في بيوتهم. هذا الحب هو أكبر دافع لي للاستمرار وتقديم أفضل ما لدي، وأشعر به في كل مكان ألتقي فيه بالناس، وهو نعمة أعتز بها وأحمد الله عليها دائمًا