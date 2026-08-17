ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

يقف العالم اليوم على أعتاب "مسار إجباري" تفرضه ثورات تقنية متلاحقة، لا تقف عند حدود تيسير الحياة، بل تمتد لتلامس جوهر الوجود الإنساني وفلسفة الاستخلاف في الأرض. فمن مختبرات "اللحوم المستزرعة" التي تعيد تشكيل مفهوم الغذاء، إلى ورش "أوبتيموس" التي تنفخ في المعدن روح الحركة المحاكية للبشر، نجد أنفسنا أمام سؤال وجودي: هل نحن بصدد ارتقاء حضاري، أم أننا نشهد فصلاً جديداً من فصول "سرقة القرن" لهوية الإنسان؟

أولاً: في محراب الإتقان.. الساعة والعطر كشهود على الروح

إذا ما تأملنا في عراقة الساعات السويسرية أو كيمياء العطور الفرنسية، نجد أننا لا نتحدث عن سلع استهلاكية، بل عن "ثقافة الإتقان". إن الصانع الذي يقضي الشهور في ضبط ترس متناهي الصغر، أو "الأنف" الذي يقطر آلاف الزهور ليستخلص نوتة عطرية واحدة، إنما يمارس نوعاً من العبادة والتدبر في ملكوت الله. فالاستدلال الديني العميق يعلمنا أن "الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه"، وهذا الإتقان هو الفارق الجوهري بين "الصنعة اليدوية" التي تحمل بصمة صاحبها وروحه، وبين "الإنتاج الآلي" الذي يفتقر إلى النبض والمعنى. إن الساعة الميكانيكية ليست مجرد أداة لقياس الزمن، بل هي تذكير بقدسية الوقت الذي أقسم به الخالق في كتابه العزيز، والعطر ليس ريحاً طيبة فحسب، بل هو "زكاة الطبيعة" التي تهذب النفس وتسمو بالروح.



ثانياً: فتنة المحاكاة.. من اللحم المختبري إلى الروبوت البشري

في المقابل، تطل علينا التكنولوجيا بوعود براقة؛ لحوم تُصنع في الأنابيب لتوفير الغذاء، وروبوتات تحاكي البشر لتوفير الجهد. وهنا تبرز الرصانة الصحفية في كشف المسكوت عنه: هل هذا الاندفاع نحو "تخليق" كل شيء هو حل لأزمات البشرية، أم هو هروب من نواميس الكون؟ إن محاكاة الحركة البشرية في الروبوتات تضعنا أمام تحدٍ أخلاقي؛ فمهما بلغت دقة "أوبتيموس"، فإنه يظل جسداً بلا روح، وحسابات بلا بصيرة. إن "أنسنة الآلة" قد تقودنا إلى "آلية الإنسان"، حيث يفقد البشر قيمتهم كخلفاء في الأرض ليصبحوا مجرد أرقام في معادلات الشركات الكبرى.



ثالثاً: المسار الإجباري.. نحو توازن بين النفع والقيمة

إننا من موقع المسؤولية الفكرية، لا ندعو إلى الانغلاق أو رفض العلم، فالحكمة ضالة المؤمن، ولكننا ندعو إلى "يقظة الضمير". إن التكنولوجيا يجب أن تظل "خادماً" للإنسان لا "سيداً" له. إن الحفاظ على الصناعات التي تعتمد على الروح البشرية – كالساعات والعطور – هو في حقيقته دفاع عن الثغور الأخيرة للإنسانية. إن العالم الذي يستبدل ذبح الأنعام (بما يحمله من شعائر وتدبر) بلحوم المختبرات، ويستبدل رفقة البشر ببرودة الروبوتات، هو عالم يفرغ نفسه من معاني المودة والسكينة والاتصال بالله عبر آياته في خلقه.



خاتمة: إن الغربة التي يعيشها إنسان العصر الحديث وسط أمواج التكنولوجيا المتلاطمة، تفرض عليه العودة إلى الأصول. ستبقى الساعة السويسرية تدق لتذكرنا أن الزمن أثمن من أن يضيع في الماديات الصرفة، وسيبقى العطر الفرنسي يذكرنا أن الجمال لا يُصنع بضغطة زر. إن مستقبلنا يكمن في قدرتنا على دمج "ذكاء الآلة" بـ "حكمة الروح"، لنحمي حضارتنا من السقوط في فخ التشييء والعدمية.