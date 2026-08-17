ترامب يوجه رسالة حاسمة لإيران : لن تحصلوا على النووي .. ونفرض حصارا على هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وترغب في الحصول على سلاح نووي ولكنه لن تحصل عليه لأن هدفنا الرئيسي هو منعها من ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تستطيع زرع بعض الألغام في هرمز لكن الحصار الأمريكي فعال، ونسيطر على مضيق هرمز بالحصار البحري.

وأشار ترامب إلى أن إيران لم تعقد الصفقة التي أراها ضرورية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، إن مهلة الـ60 يوما للمفاوضات، المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، "غير ذات صلة" لأن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق منذ بدايته.

وأضاف: "لم نبدأ أي مفاوضات؛ لأنه بعد أسابيع قليلة من التوقيع، بدأت انتهاكات واسعة النطاق للاتفاق، مما جعل بند الـ60 يوما غير ذي جدوى".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال، مشددا على أن منع طهران من الوصول إلى هذا السلاح يمثل الهدف الرئيسي للولايات المتحدة.