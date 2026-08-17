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ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.. وواشنطن متمسكة بمنع طهران من تطويره
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.. وواشنطن متمسكة بمنع طهران من تطويره

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تأكيده أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي بأي حال من الأحوال، مشددا على أن منع طهران من الوصول إلى هذا السلاح يمثل الهدف الرئيسي للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، إن الهدف الأساسي للولايات المتحدة «سيظل دائمًا» منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي طريقة أو شكل.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وعدم الإعلان حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، برز خلاف بشأن ما يُعرف بـ«تفاهم إسلام آباد»، الذي وقّعته واشنطن وطهران في 17 يونيو الماضي، والذي كان يُنظر إليه باعتباره إطارا لوقف المواجهة العسكرية وفتح مسار تفاوضي حول عدد من الملفات، على رأسها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية وحرية الملاحة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها في التفاهم، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية نفت ذلك، مؤكدة أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي مهلة زمنية مدتها 60 يومًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن ما يُعرف بـ«تفاهم إسلام آباد» لا يتضمن مهلة من هذا النوع.

ورغم انتهاء الموعد المشار إليه، لم تعلن واشنطن أو طهران التوصل إلى اتفاق نهائي، كما لم يصدر بيان مشترك بشأن تمديد أي مهلة للتفاوض.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران سلاح نووي الولايات المتحدة

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