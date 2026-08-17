ترامب: هدفنا الأول منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي طريقة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن هدف بلاده الأول في حربها ضد إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي بأي شكل وسيظل كذلك على الدوام.
وكتب ترامب - في منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشال"- "الهدف الأول هو، وسيظل دائمًا، ألا تتمكن إيران بأي طريقة أو شكل أو صورة، من امتلاك سلاح نووي".
ويأتي تأكيد ترامب بعد تصريحات أدلى بها نائبه جيه دي فانس قبل بضعة أيام، قال فيها إن الهدف الأول للإدارة الأمريكية هو الحفاظ على أسعار النفط والغاز منخفضة للمواطنين، بينما يتمثل الهدف الثاني فى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووى مطلقًا، مما أثار تكهنات بأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لم يعد الهدف الأول للإدارة في الحرب ضد إيران.