ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة وختم مقلد لأختام المجازر الحكومية ببني سويف

نفذت لجنة المرور على المجازر والشوادر وثلاجات حفظ اللحوم، أمس، حملة رقابية استهدفت عددًا من المنشآت والمطاعم والمحلات وأماكن تداول الأغذية واللحوم، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وتحت إشراف اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفي إطار تكثيف الرقابة على أماكن تداول وبيع اللحوم حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وخلال المرور تم ضبط حظيرة تربية مواشي يتم فيها أعمال ذبح الحيوانات، وبالتفتيش والمعاينة تم ضبط نحو 300 كجم من اللحوم البلدية، إلى جانب ضبط ختم مقلد لأختام المجازر الحكومية، يُستخدم في إيهام المواطنين بأن اللحوم مختومة بالأختام الرسمية للمجازر، فضلًا عن ضبط مادة مقلدة تُستخدم في تقليد أختام اللحوم.

وبالكشف الظاهري على اللحوم بمعرفة الطبيب البيطري، تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاتخاذ شؤونها.

وشارك في الحملة مسؤولو الجهات والأجهزة المعنية، من بينها البيئة، والتموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، وأعضاء لجنة المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والوحدة المحلية.