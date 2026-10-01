محافظ بني سويف: إطار تنفيذي لخريطة الوعي وربطها باحتياجات المواطنين

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تحويل التوجيهات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الموسع بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة إلى خطوات تنفيذية على أرض المحافظة، خاصة ما يتعلق بتعزيز وعي المواطنين، ورفع جودة الخدمات، وتحقيق التواصل الفعال مع المجتمع، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام.

وأكد المحافظ أن التعامل مع التوجيهات لا يجب أن يقتصر على عقد لقاءات أو تنظيم فعاليات، وإنما يتطلب تحويلها إلى عمل مؤسسي مستمر، يبدأ من الشارع ويرصد احتياجات المواطنين وملاحظاتهم، ثم يحول نتائج الرصد إلى إجراءات واضحة يمكن متابعتها وقياس أثرها.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات استباقية في هذا الاتجاه، من خلال تشكيل فريق عمل للنزول الميداني ورصد مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة وتحليل اتجاهات الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يساعد على التعرف على القضايا التي تشغل المواطنين والتعامل معها بصورة أسرع.

وأشار المحافظ إلى أهمية البناء على التعاون القائم مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، للاستفادة من الأساليب العلمية في تحليل اتجاهات الرأي العام واحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الاستماع للمواطن يجب أن يكون عملية مستمرة وليست مرتبطة فقط بظهور مشكلة أو انتشار شكوى.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ بإعداد (خريطة للوعي) بالمحافظة، لا تقتصر على الرسائل التوعوية التقليدية، وإنما ترتبط باحتياجات كل مجتمع محلي وخصائصه والقضايا التي تشغله، مع تحديد الأدوات والجهات القادرة على الوصول إلى المواطنين والتعامل مع تلك القضايا.



وشدد المحافظ على أن الوعي يبدأ من جودة الخدمة وحسن تعامل المسؤول مع المواطن، مؤكدًا أن المواطن عندما يلمس جدية الجهاز التنفيذي في التعامل مع مشكلاته والاستجابة لملاحظاته، فإن ذلك يمثل جزءًا أساسيًا من بناء الثقة وترسيخ الانتماء، مؤكدأ ضرورة الاستماع الجيد والتواصل الميداني على كافة المستويات (المدن – القرى – التوابع)، مع العمل المتواصل لتوفير كافة أوجه الدعم للمواطنين والانتقال بالخدمات إلى كافة القرى والعزب.

وقال المحافظ: (إحنا محتاجين نشتغل من الشارع، نعرف المواطن محتاج إيه، وإيه اللي شاغله، وإيه اللي بيضايقه.. وبعد كده نحول الكلام ده لخطة شغل حقيقية).

وأكد المحافظ أهمية توحيد جهود مؤسسات المحافظة في هذا الملف، وعدم التعامل مع قضية الوعي باعتبارها مسؤولية جهة واحدة، وإنما باعتبارها عملًا تشاركيًا يضم الجهاز التنفيذي والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالشباب والثقافة والتعليم والإعلام، كل في نطاق اختصاصه، مشيرا إلى حشد كافة هذه الجهود من أجل استثمار كل طاقات وقدرات المحافظة في تحقيق مطالب المواطنين في كل القطاعات الخدمية، لاسيما في القطاعات الحيوية.

كما شدد على ضرورة التعامل السريع مع الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الرصد المستمر، وسرعة التحقق، وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطن في الوقت المناسب، مؤكدًا أن العمل الجيد والشفافية في عرض الحقائق يمثلان عنصرين أساسيين في بناء الثقة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التركيز على الشباب والأجيال الجديدة، من خلال برامج ومبادرات عملية تعزز قيم المسؤولية والانتماء والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المختلفة في الوصول إليهم بصورة أكثر تأثيرًا، مؤكدا أهمية فتح قنوات الاتصال الجماهير وتلقى طلبات المواطنين.

ووجه المحافظ بأن تخرج نتائج الاجتماع في صورة ورقة عمل تنفيذية واضحة، تتضمن محاور محددة وأدوارًا للجهات المشاركة وآليات للمتابعة والتقييم، بما يضمن الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة التنفيذ وقياس النتائج.

ويأتي اجتماع محافظ بني سويف في ضوء الاجتماع الذي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 سبتمبر 2026، بمقر القيادة الاستراتيجية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والعمد والمشايخ والخبراء، حيث أكد الرئيس أهمية حسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وتأمين الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن وعي المصريين يمثل حائط صد، ومؤكدًا ضرورة تضافر جهود المؤسسات والمواطنين والعمل المؤسسي المستمر في هذا الملف.

حضر اللقاء، ورؤساء المدن والمراكز (رئيس مدينة بني سويف محمد بكري، رئيس مدينة الواسطى على يوسف ، رئيس مدينة ببا أحمد علاء، رئيس مدينة ناصر شوقي هاشم، رئيس مدينة الفشن مدحت صلاح، رئيس مدينة سمسطا أسامة يونس، رئيس مدينة اهناسيا أحمد توفيق)، إلى جانب مدير عام الإعلام بفرع الهيئة العامة للاستعلامات ببني سويف وشمال الصعيد محمد سعد ، مدير عام المتابعة أشرف حماد، مدير الإعلام بديوان عام المحافظة سعيد رمضان.